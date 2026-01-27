總預算、國防特別預算都卡關 賴清德稱審查是國會責任非籌碼

115年中央政府總預算案以及國防特別預算持續卡關，賴清德總統接受媒體專訪時表示，希望在野黨了解，國會的責任就是審預算，而這並不是要求總統府或行政院配合的籌碼，希望在野黨不看僧面看佛面，政黨競爭難免，但彼此都是同一個國家，要共同向人民負責。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德表示，美國希望印太地區如果要和平穩定，不是只有美國出力，印太地區的國家都要出力，大家一起集體防禦，責任要分攤。日本今年的國防預算達到GDP的2%，高達1.8到1.9兆台幣，我們是1.25兆分8年，韓國、澳洲、菲律賓、美國的國防預算都在增加，不是只有要求台灣增加。也就是說，大家共同承擔區域的和平穩定，這對台灣好、對區域好、對全世界都好，所以我們不能置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任。

被問及「藍白這樣擋，會不會覺得背後是中國大陸在使力？」賴清德說，希望背後沒有這個事情，「但是我相信人民都會看得很清楚」，又是新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了9次了，希望在野黨能夠重新思考。

藍白聯手封殺1.25兆軍購特別條例。（圖／資料照）

對於是否願意到國會說明，賴清德說，根據憲法，他可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告，立法院也可以邀請他，「本來就可以邀請我，並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情，因為總統沒有這個義務，但是立法院可以邀請我做國情報告，我也可以徵詢立法院同意主動去做報告。」

賴清德指出，因為最近憲法法庭有裁判，一定要符合憲政程序，只要不違憲，他很樂意去，但不是限定在哪一個議題上面。他重申，國情報告並不是特別針對哪一個項目，希望在野黨能夠了解，因為國會的責任就是監督、就是審預算，審預算是責任，並不是可以拿來當作籌碼要求行政院或是總統府必須要配合。

關於總預算案一直被擋是否影響施政，賴清德說，最後受影響的一定是全國人民，所以他希望在野黨「不看僧面看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但我們都是同一個國家，我們都有共同的責任向人民負責。讓國防特別預算付委，如果不滿意，你可以刪，也可以提修正動議；對於中央政府總預算也可以這樣，哪一個預算沒有道理，要刪就刪。但不能都不審查，預算會期不審查預算，這是我國有史以來第一次。

總預算案陷入僵局，賴清德喊話在野黨「不看僧面看佛面」。（圖／資料照）

賴清德坦言，身為總統他當然有責任，我們也希望在野黨也能夠了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同來面對這個問題。

