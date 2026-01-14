總預算、國防預算仍卡關 侯友宜：多溝通多包容

新北市長侯友宜表示，這段時間朝野之間有不同的意見，目前在野黨提出的是民生法案先行，相信這也是慢慢逐漸在解套的方向之一。（圖／報系資料庫）

立法院仍未通過中央政府總預算案與國防特別條例。對此，新北市長侯友宜今（14）日表示，這段時間朝野之間有不同的意見，目前在野黨提出的是民生法案先行，相信這也是慢慢逐漸在解套的方向之一。

侯友宜指出，相關議題在走的過程當中，大家還是要放下，多溝通、多包容，人民希望的是一個和諧的朝野，也希望在預算的審查裡面，大家能夠好好的討論，讓整個預算能夠順利的通過，「然後讓我們地方政府也好，或各單位都能夠全力的為人民來做事」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

熱戀種草莓1／掰了邱思琹 郭方儒雨中陪新歡大跳

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

台北人氣麻辣鍋店熄燈！歇業原因曝 在地人不捨：沙漠唯一的綠洲