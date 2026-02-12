總預算、國防預算卡關！卓榮泰盼年後「春暖花開」 國會合理審查預算

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

總統賴清德昨天在總統府開記者會，呼籲朝野儘速審議通過國防特別預算條例。行政院長卓榮泰今（12）日在院會上發表歲末談話時強調，誠摯的希望在野黨不要再擋，讓國防預算能夠儘速的付委經過國會合理的審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。他期盼，春暖花開朝野能夠重新回到議事桌上，讓國會能夠正常合理的來審查相關的預算以及未來談判的結果。

行政院上午舉行院會，發言人李慧芝在會後記者會轉述，卓榮泰在院會中指出，昨天賴清德總統、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令舉行記者會，向國人以及在野黨提出我們需要迅速通過國防特別條例。經過一整天，也看到了國會露出希望的曙光。

卓榮泰強調，誠摯的希望在野黨不要再擋，讓國防預算能夠儘速的付委經過國會合理的審查，請國會善盡責任，這才是全民之福。同時也包括今年度中央政府總預算也應該盡速審查。

卓榮泰表示，昨天賴清德及顧立雄在記者會講得很清楚，在軍人加薪的部分，2017到2025這8年間，各項加薪的調薪一共調升了27次。其中軍公教的通案調薪總計達到14%。不僅完成了23項的加給調升，還包括國軍裝備的換新、老舊建設的改進等等，而在2025年，國軍的加給就高達138億元。

卓榮泰指出，有關國軍以及警消預算的爭議，政府一再的表示，行政院編列預算，立法院審理預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬的預算權。但立法院通過的法案，還是向憲法法庭請求釋憲來做解決，一旦憲法法庭裁判合憲，政院願意在憲法的精神底下如實編列，而且追溯既往的編列；如果是不合憲，那也符合了行政院編列預算，立法院只能審議預算，行政院的專屬預算權能夠得到伸張。

卓榮泰表示，無論是談判、軍購、中央政府總預算都需要朝野一致對外，這也是國人共同的期待。他期盼，春暖花開朝野能夠重新回到議事桌上，讓國會能夠正常合理的來審查相關的預算以及未來談判的結果，而談判結果會讓我們的經濟更安全；軍購預算審查通過，會讓我們的國家更安全；中央預算的審議通過，會讓我們的社會更安全。他強調，台灣需要一個更安全的國家，這樣的互相鼓勵，在今年最後一次院會當中跟大家一起來持續。

