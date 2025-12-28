總預算「一塊錢都還沒審」！卓榮泰嘆「客家幣2.0」、影視節目無著落
記者盧素梅／台北報導
行政院長卓榮泰今（28）日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時憂心表示，明年度總預算案，到現在立法院「一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行，包含「浪漫台三線藝術季」及相關客家影視節目內容產製，約1.5億元；「客家幣2.0」政策約5千多萬元等等。
卓榮泰上午陪同賴清德總統出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時表示，今日不僅是「還我母語運動日」，也是「全國客家日」，大家齊聚一堂，共同緬懷客家先進們對族群與文化的貢獻，同時也表彰及肯定跨世代、跨年齡層與跨領域的得獎者。卓榮泰特別恭喜本次13位客家貢獻獎得主及84位客家事務專業獎章得獎人，他們雖來自不同背景，但共同點就是對這塊土地、文化及人文有高度關懷，令人敬佩。
卓榮泰也分享他於上月22日前往桃園龍潭參訪客家獨立書店「晴耕雨讀小書院」的經過。該書店由洪毓穗及其先生共同經營，外觀看起來淳樸的老房屋，室內非常溫馨舒適，假日也有許多年輕人在購書和閱讀。他當時特別詢問現場民眾是否使用「客家幣」消費，得到許多正面回應，證明客家委員會推動的「客家幣」政策，已展現許多具體成效，成功鼓勵更多人關懷自己的文化根源。
卓榮泰進一步指出，「客家委員會客家文化發展中心」轄下的「台灣客家文化館」與「六堆客家文化園區」，於今年榮獲交通部觀光署「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」，這是全國各地客家鄉親與客委會共同努力的成果。政府未來也將透過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣」等中長期觀光策略，持續推展台灣觀光發展，同時也讓國際旅客更加瞭解客家文化與設施，讓美好珍貴的客家文化及記憶傳承，推廣到全世界。
不過，卓揆也憂心表示，明年度中央政府總預算案，到現在立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，其中客委會年度預算約36億元，隨著新年度即將展開，許多計畫都將難以順利執行，包含「浪漫台三線藝術季」及相關客家影視節目內容產製，約1.5億元；「客家幣2.0」政策約5千多萬元；照顧客家長輩，對長照系統發揮極大功能的「伯公照護站」，以及客家文化知識傳承體系經費約4千萬元；以及「六堆客家文化園區」硬體整建工程約5,500萬元等，如再加上客委會明年編列的一般行政費用，合計約3億元預算恐難以執行。
卓榮泰進一步指出，明年度中央政府總預算案歲出達3兆350億元，其中補助地方政府300多億元預算，目前仍無著落；同時，近3,000億元的新興計畫及延續性計畫較今年增加的部分也無法執行，期盼國會儘速審查中央政府總預算案，讓中央與地方合作關係能夠順利展開，也讓臺灣能夠提升競爭力，進一步走向國際。
卓榮泰說，他經常以客家義民爺「忠義精神」勉勵自己及閣員要「忠於國家，義於人民」。唯有如此，行政團隊才能在總統帶領下，將國家帶往最健康、最好、最有未來、最前瞻的方向。卓揆表示，期待透過今日深具意義的頒獎活動，向全世界傳達中華民國台灣政府有能力，也有責任將台灣推向國際，我們保護自己、強大自己，也讓國內各項建設如序推動，尤其對客家文化及語言的保存與推動，更是重中之重，這是政府對人民的責任，政府會一肩承擔，也期盼全體國人共同努力，打造一個尊重多元、文化繁榮發展的國際級台灣。
更多三立新聞網報導
7.0強震全台有感！卓榮泰曝昨晚處置及溝通過程：直呼「天佑台灣」
7.0強震搖很大！賴清德曝有點像九二一地震：那晚他正在準備質詢蕭萬長
7.0強震深夜襲台！卓榮泰下達最新指示 馬太鞍溪堰塞湖現況曝光
交通部長陳世凱：台鐵、高鐵已啟動緊急應變機制， 全力確保旅運安全
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 52
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 19 小時前 ・ 13
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 3 小時前 ・ 17
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 4 小時前 ・ 3
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 261
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 78
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 22 小時前 ・ 159
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 40
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 43