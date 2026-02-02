總預算、政院版軍購案被丟包 新會期報到！綠委喊話新氣象

政治中心／綜合報導

立法院上會期延會，上週五還在審法案，過兩天立刻迎接新會期，週一民進黨立委郭國文6點45分抵達，搶頭香報到！新年期許國會盡速處理預算，軍購案政院版付委，另外黨產解套、中天復台、國會助理費三大爭議法案闖關大，傳出政院將不副署因應，綠營表示支持，也盼新會期院長韓國瑜發揮功能，不要只會訂午餐。

8點前門都還沒開，民進黨立委郭國文再度搶頭香第一名新會期報到，一早6點45就抵達，但幾乎會期之間沒休息時間，上週五還在審法案，郭國文也盼新年新氣象。

立委（民）郭國文：「最重要的是要先審舊的預算，因為唯有舊的預算通過，才會有新的計畫的產生，當然更重要的是，1.25兆的特別預算案，所以排入議程，也是我們充滿期待，未來的立法院能夠多點對話，少一點對立。」

無奈總預算拖到新會期，軍購案政院版被丟包，卻通過民眾黨版本，而且上週五會黨產解套、中天復台、國會助理費，三大爭議法案闖關大清倉，傳出行政院研擬「不副署」因應。

立委（國）賴士葆：「就是獨大嘛，台灣就沒有立法權，其他他不喜歡的案子就沒有，就通通是不副署，不可以啦怎麼可以這樣子。」





立委（民）陳培瑜：「因為確實討論的時間過少，而且都是抽出逕付二讀，所以我們絕對支持行政院的作法，呼籲在野黨團拜託在新的會期，不要再只是推出有利國民黨，或者是有利民眾黨的單獨的，有爭議的法案。」

國會僵局還得要大家長韓國瑜調和鼎鼐，但過去他頻頻被質疑議事不公。傳政院人士指出，卓榮泰多次為推動相關法案拜會韓國瑜，韓都表達願意幫忙，最終卻依舊協調不成，藍白在內的在野黨團，都無視立法院長職權。綠營也喊話院長發揮功能，不要只會訂午餐。

立委（民）陳培瑜：「他除了訂餐之外，他除了在立法院，大家看不到後面院長辦公室，說一些無關痛癢的笑話之外，我真的看不出來他這兩年，在立法院有發揮所謂調和鼎鼐的功能，真的沒有很在意午餐吃什麼，我們更在意的是，你在每一場的院長協商，真的可以發揮你的功能。」

新會期國會能正常運作、還是持續陷入僵局，民眾都在看。

