總預算「新興計畫」朝野協商破裂 張啓楷：民進黨違法在先又擋急迫動支

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院今（22）日就115年度中央政府總預算先行動支「急迫新興計畫」進行朝野協商，因行政部門多數計畫拒絕表態同意，在場官員反覆跳針、協商進度嚴重受阻，最終宣告協商破裂，全案送交院會處理。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷痛批，行政院違法在先，卻又不同意先行動支攸關民生的急迫計畫，根本是不顧人民生活。

朝野協商破裂。張啓楷質疑「民進黨到底在反對什麼？」(圖／張啓楷國會辦公室)

對於朝野協商破裂的結果，張啓楷直言，官員不應被民進黨黨意綁架，呼籲「先做人，再做政務官」，至少要有勇氣為自己編列的預算負責。

張啓楷指出，本次協商原則是「先治標、再治本」，依據《預算法》第54條，優先同意動支TPASS通勤月票、治水工程、公保與軍保生育給付差額補助，以及老舊校舍耐震補強與文資修繕等急迫計畫，避免影響民眾基本生活與公共安全。

張啓楷進一步說明，行政院長卓榮泰已公開坦言，115年度總預算中，約有2,992億元新興計畫恐無法動支，在野黨此次提案僅先行動支38項、共718億元，完全符合公共利益與社會共識，質疑「民進黨到底在反對什麼？」

針對民進黨團指控在野黨僅挑選2%預算先用，張啓楷嚴正澄清，依據各部會在財委會正式報告內容，無法動支的預算僅占歲出約9.8%，扣除擬先行動支的718億元後，實際不能動支比例僅約7.5%，所謂「只剩2%」完全是誤導社會的說法。

提案說明結束後，民進黨立委即離場，主席請各部會逐項表態是否同意先行動支，三頁38項計畫卻近一小時無法完成表決。張啓楷質疑，部會官員一再要求立法院「審整本預算」，卻不敢捍衛自己編列的計畫，形同行政怠惰。

張啓楷指出，既有計畫、法定經費及公務人員薪俸並不受影響，今天協商是為了解決眼前問題；至於整體總預算僵局，應由行政院長卓榮泰比照過去與朝野黨團協商模式，提出制度性解方，真正回到解決問題的正軌。

