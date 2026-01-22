總預算、軍購特別預算均卡關 國防部曝4影響層面：時間是不等人的
今年度總預算、1.25兆軍購特別預算持續卡關，國防部官員今（22日）於例行記者會上表明，總預算未付委審查為780億元、約占21％，將造成裝備籌獲與修護，彈藥足額補充及部隊訓練受到影響，不利應對日益嚴峻的敵情威脅；而中共威脅日漸嚴峻，「時間是不等人的」，各國已提升國防預算，若我方未透過特別預算進行一次性整建跟籌購，相關需求就可能受到排擠。
國防部主計局歲計處長陳韋廷少將今於例行記者會上表示，總預算是政府施政計畫具體展現，國防則是政府施政的一環，也是民生經濟、社福教育支出的基礎後盾，故籲請立法院儘速將總預算案付委審查，讓包含國防在內的各項施政及新興計畫，都能夠完整被審查與討論。
陳韋廷說，115年的國防公務預算編列了5614億元，其中受影響的部分有780億元，占比約為21％，這將造成無法按原定的期程辦理裝備採購與修護，彈藥足額籌補以及部隊訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅
陳韋廷點出，主要影響層面有4項，首先為嚇阻戰力，包含海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統等，約200億元；第2個層面是不對稱戰力的建置，既有標槍、刺針飛彈籌補等約415億元；第3個層面是保護戰鬥人員的部分，F-16型機後續的訓練案，及14天的擴編動員等約88億元；第4個層面受影響的是照顧官兵，包含既有調增基層部隊的定額業務費，及官兵的營舍修繕等，約受到影響約有43億元。
陳韋廷說，今日立法院協商有關國防部預算案，及生育補助費調高至每胎10萬元，編列數約計0.4億，該部分僅佔受影響數780億的0.05％。故建請立法院能儘速付委審查總預算案，讓國防部能夠有機會向立委、國人完整說明國防施政的重點與預算的編列情形。
針對美方通過「豪豬法案」，將台灣定義為「北約+」，可望加速軍售流程。戰略規劃司司長黃文啓中將說明，豪豬法案是加速了前面我方遞交需求作業的時程，也就是預劃從原本知會國會的30天等待時間，縮短為15天。
黃文啓指出，更重要的意涵是美國國防部跟國會在這個法案底下充分合作，督促廠商能夠針對各個重要武器裝備產制來加速交運，同時美國國防部長也要求，各廠商針對產能必須有效擴大，這個才是關鍵。且就目前而言，連美國總統川普都批評美國國內軍工產業投資不足，未來在美軍積極提升軍工產能的情況之下，相對也會對我方帶來好處。
至於我方認為當前威脅在於2027年，但特別預算編至2033年；黃文啓說，2027的時間點是西方各國情報單位，所評估中共「做好犯台準備」的時間，也就是從這個時間點開始，中共會讓自己具備犯台能力，因此我方必須在此之前，盡可能地做好準備。
黃文啓說，但建軍是長期性的工作，不可能只針對2027來做準備，2027以後的每一天所需要的戰力，也必須在此時就做好準備。尤其必須從敵方的動機、能力及行為來分析敵情威脅；在動機方面，中共從不放棄武力犯台，這是一個事實；能力方面，中共過去10年提升海空戰力，也是有目共睹；在行為部份，過去3年來中共對我們的侵擾頻次，是以倍數增加，這是大家都可以看得到的。
黃文啓指出，國軍在建軍規劃上，由於考量國家財力負荷，其實長期以來都是以最低嚇阻能力，從事各項建軍備戰工作，所以大部分的作戰需求沒有被滿足。像是2007年我方採購愛國者三型飛彈386枚，但當時的作戰需求就已是796枚，落差高達400多枚。
黃文啓強調，隨著敵情威脅已經嚴峻到數以十倍的情況之下，我方不能再勉勵為之，必須立刻針對敵人可能的威脅進行準備；所以2026到2033，是進一步提升基本嚇阻能力的必要作為而已，其他在公務預算的部分，也會適度地依據總統指導，在國防預算可以支撐的範圍之內，從事長期性武器裝備的整建工作。
黃文啓表示，為什麼這麼急迫？全世界幾乎所有的國家，面對中共、俄羅斯、北韓、伊朗等國的威脅，已經紛紛增加國防預算；像是北約已經宣佈，要在2030年之前將所有成員國的核心安全預算，提高到3.5％，這代表了龐大的軍火產量需求。
「在如此龐大的產量需求的條件下，如果我們不趕快針對迫切需要的武器裝備項目，進行一次性整建跟籌購，這些需求極有可能會排擠到我們。」黃文啓說，因為各國的需求從防空到地面作戰武器裝備，其實都差不多，所以這不能不考量。
黃文啓也說，在特別預算中，最重要的是針對中共可能採取切斷我方海上交通線的作為，所以我方必須快速地加大國內各項軍工產能，尤其是新興科技、像無人機的部分，必須盡可能的落地生產。可能有人會質疑，為什麼軍工產能沒有辦法用生產製造基金或是編列公務預算來支應？但每年生產製造基金僅不到數十億的預算，還要分配到醫療、政戰等其他相關用途，如果真要用公務預算或是基金預算來支應，可能要數十年的時間，才有辦法建立所希望達到的產能。
黃文啓強調，在這次特別預算中，打造非紅供應鏈、提高在地產能也是另外一個重點，這可以讓我們的防衛韌性獲得大幅提升，因此還是希望立法院能夠儘速的審議特別預算，因為時間是不等人的，畢竟每一天的延宕，都很可能造成後續武器裝備籌獲的困難。
更多鏡報報導
稱1.25兆國防預算僅對美買3千億！卓榮泰酸「不實發言」 黃國昌：我哪句話有說錯？
藍白第8度封殺1.25兆國防特別預算 民眾黨團未自提版本
在野擬自提軍購特別預算 顧立雄稱「沒必要」：內容均依作戰需求提請
妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 10
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 290
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 23
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 7
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
WBC》李政厚才剛宣布要打韓國隊！ 一度在洛杉磯機場被扣留
MLB美國職棒舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚在昨天啟程前往美國時宣布，自己將會參加3月的WBC世界棒球經典賽，不過今天卻傳出意外插曲，他到洛杉磯機場時被扣留，但已經獲得釋放。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 56
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 88
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11