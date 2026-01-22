總預算、軍購特別預算均卡關 國防部曝4影響層面：時間是不等人的

國防部戰略規劃司司長黃文啓中將強調，隨著敵情威脅已經嚴峻到數以十倍的情況之下，我方不能再勉勵為之，必須立刻針對敵人可能的威脅進行準備。（圖／李奇叡攝影）

今年度總預算、1.25兆軍購特別預算持續卡關，國防部官員今（22日）於例行記者會上表明，總預算未付委審查為780億元、約占21％，將造成裝備籌獲與修護，彈藥足額補充及部隊訓練受到影響，不利應對日益嚴峻的敵情威脅；而中共威脅日漸嚴峻，「時間是不等人的」，各國已提升國防預算，若我方未透過特別預算進行一次性整建跟籌購，相關需求就可能受到排擠。

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將今於例行記者會上表示，總預算是政府施政計畫具體展現，國防則是政府施政的一環，也是民生經濟、社福教育支出的基礎後盾，故籲請立法院儘速將總預算案付委審查，讓包含國防在內的各項施政及新興計畫，都能夠完整被審查與討論。

陳韋廷說，115年的國防公務預算編列了5614億元，其中受影響的部分有780億元，占比約為21％，這將造成無法按原定的期程辦理裝備採購與修護，彈藥足額籌補以及部隊訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅

陳韋廷點出，主要影響層面有4項，首先為嚇阻戰力，包含海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統等，約200億元；第2個層面是不對稱戰力的建置，既有標槍、刺針飛彈籌補等約415億元；第3個層面是保護戰鬥人員的部分，F-16型機後續的訓練案，及14天的擴編動員等約88億元；第4個層面受影響的是照顧官兵，包含既有調增基層部隊的定額業務費，及官兵的營舍修繕等，約受到影響約有43億元。

陳韋廷說，今日立法院協商有關國防部預算案，及生育補助費調高至每胎10萬元，編列數約計0.4億，該部分僅佔受影響數780億的0.05％。故建請立法院能儘速付委審查總預算案，讓國防部能夠有機會向立委、國人完整說明國防施政的重點與預算的編列情形。

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將說，115年的國防公務預算編列了5614億元，其中受影響的部分有780億元，占比約為21％。（圖／國防部提供）

針對美方通過「豪豬法案」，將台灣定義為「北約+」，可望加速軍售流程。戰略規劃司司長黃文啓中將說明，豪豬法案是加速了前面我方遞交需求作業的時程，也就是預劃從原本知會國會的30天等待時間，縮短為15天。

黃文啓指出，更重要的意涵是美國國防部跟國會在這個法案底下充分合作，督促廠商能夠針對各個重要武器裝備產制來加速交運，同時美國國防部長也要求，各廠商針對產能必須有效擴大，這個才是關鍵。且就目前而言，連美國總統川普都批評美國國內軍工產業投資不足，未來在美軍積極提升軍工產能的情況之下，相對也會對我方帶來好處。

至於我方認為當前威脅在於2027年，但特別預算編至2033年；黃文啓說，2027的時間點是西方各國情報單位，所評估中共「做好犯台準備」的時間，也就是從這個時間點開始，中共會讓自己具備犯台能力，因此我方必須在此之前，盡可能地做好準備。

黃文啓說，但建軍是長期性的工作，不可能只針對2027來做準備，2027以後的每一天所需要的戰力，也必須在此時就做好準備。尤其必須從敵方的動機、能力及行為來分析敵情威脅；在動機方面，中共從不放棄武力犯台，這是一個事實；能力方面，中共過去10年提升海空戰力，也是有目共睹；在行為部份，過去3年來中共對我們的侵擾頻次，是以倍數增加，這是大家都可以看得到的。

黃文啓指出，國軍在建軍規劃上，由於考量國家財力負荷，其實長期以來都是以最低嚇阻能力，從事各項建軍備戰工作，所以大部分的作戰需求沒有被滿足。像是2007年我方採購愛國者三型飛彈386枚，但當時的作戰需求就已是796枚，落差高達400多枚。

黃文啓強調，隨著敵情威脅已經嚴峻到數以十倍的情況之下，我方不能再勉勵為之，必須立刻針對敵人可能的威脅進行準備；所以2026到2033，是進一步提升基本嚇阻能力的必要作為而已，其他在公務預算的部分，也會適度地依據總統指導，在國防預算可以支撐的範圍之內，從事長期性武器裝備的整建工作。

黃文啓表示，為什麼這麼急迫？全世界幾乎所有的國家，面對中共、俄羅斯、北韓、伊朗等國的威脅，已經紛紛增加國防預算；像是北約已經宣佈，要在2030年之前將所有成員國的核心安全預算，提高到3.5％，這代表了龐大的軍火產量需求。

「在如此龐大的產量需求的條件下，如果我們不趕快針對迫切需要的武器裝備項目，進行一次性整建跟籌購，這些需求極有可能會排擠到我們。」黃文啓說，因為各國的需求從防空到地面作戰武器裝備，其實都差不多，所以這不能不考量。

黃文啓也說，在特別預算中，最重要的是針對中共可能採取切斷我方海上交通線的作為，所以我方必須快速地加大國內各項軍工產能，尤其是新興科技、像無人機的部分，必須盡可能的落地生產。可能有人會質疑，為什麼軍工產能沒有辦法用生產製造基金或是編列公務預算來支應？但每年生產製造基金僅不到數十億的預算，還要分配到醫療、政戰等其他相關用途，如果真要用公務預算或是基金預算來支應，可能要數十年的時間，才有辦法建立所希望達到的產能。

黃文啓強調，在這次特別預算中，打造非紅供應鏈、提高在地產能也是另外一個重點，這可以讓我們的防衛韌性獲得大幅提升，因此還是希望立法院能夠儘速的審議特別預算，因為時間是不等人的，畢竟每一天的延宕，都很可能造成後續武器裝備籌獲的困難。



