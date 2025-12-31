「總預算」釋憲有譜？憲法法庭1/2將產出新判決 3反對派大法官動向受矚目

憲法法庭正式宣告復活。李政龍攝



憲法法庭今（2025）年12/19公布「114年憲判字第1號判決」，宣告藍白版的《憲法訴訟法》修法違憲，僅有8名大法官的憲法法庭宣告復活，不過，有3名反對派大法官投書砲轟違法判決，開啟內戰。憲法法庭公告，本周五（1/2）將「確認文本評議」，顯示明年度第1號新判決即將出爐，除3名反對派大法官動向受矚目，釋憲標的是否有關「今年度中央政府總預算案」更受關注。

藍白立委去（2024）年12/20合力通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年，在楊惠欽、蔡宗珍及朱富美等3名大法官退出評議的狀況下，憲法法庭12/19仍宣告《憲訴法》部分修正違憲自即日起失效，徹底擺脫立院挾制。

目前憲法法庭仍有許多棘手案件待審，但其中最具急迫性的，莫過於立院今年三讀通過「2025年度中央政府總預算案」，行政院原本編列3兆1325億元結果被刪除約2075億元，歲出刪減創歷史新高，政院遂提出覆議，仍遭藍白立委合力否決。政院、民進黨立院黨團在今年5月分別聲請釋憲，憲法法庭於8/6評決受理。

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍質疑「5名大法官判決違法」。資料照

根據憲法法庭公告，明（2026）年1/2第一個上班日（週五），馬上就要進行「確認文本評議」，而最急迫的政府總預算案是否為明年度第一個出爐的憲法判決「115年憲判字第1號判決」，備受外界關注。

另一個值得注意的問題則是，蔡宗珍等3名反對派大法官的動向。

由於3名大法官主張，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由5位大法官署名作成之判決，依法不生效力，因此自始拒絕評議。據了解，3名大法官在內戰爆發後照常執行職務，蔡宗珍、朱富美所屬的第二審查庭（審判長呂太郎）、楊惠欽所屬的第三審查庭（審判長楊惠欽），連日來依然陸續產出不受理裁定。至於3人是否會出席本案評議審查會，答案將在1/2出爐。

憲法法庭本周五(1/2)可能公布憲判字第1號。翻攝憲法法庭網站。

