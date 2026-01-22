總預算146天未付委 行政院示警「桃園、台南鐵路無法地下化」

針對藍白提案讓部分新興計劃預算先付委審查，立法院召開黨團協商，行政院副秘書長阮昭雄出席前受訪。陳祖傑攝。



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補助都有可能斷炊，國民黨團、民眾黨團共同提案讓部分新興計劃預算先行付委審查。立法院今（1/22）天下午，行政院副秘書長阮昭雄出席前表示，藍白所提的項目都是來自總預算，如果能夠付委審查，所有項目、內容都可以動支，所有問題都可以迎刃而解。他也提到，總預算被卡，有些地區建設將無法進行，包括桃園、台南鐵路無法地下化等。

阮昭雄首先表示，行政院立場就是希望立法院能夠盡速讓今年度總預算付委審查，而且藍白黨團所提出、想要先行付委審查的內容與項目，其實都是從總預算裡面所羅列出來，如果能夠付委審查，所有項目、內容都可以動支，任何福國利民的政策就可以繼續執行，所有問題都可以迎刃而解。

廣告 廣告

阮昭雄提到，去年8月29日，行政院就把預算案送到立法院，但今天已經是2026年1月22日，也就是相隔146天、將近五個月的時間，總預算還沒有付委，「我覺得這是一個非常特別的地方，也有點離譜啦。」

阮昭雄認為，每筆預算都是整體性、一貫性，要如何審議這些預算，台灣已經有慣例、制度，如果總預算不通過，有些地區建設將無法進行，包括桃園、台南鐵路無法地下化，花東地區鐵路雙軌無法推進等。

最後，阮昭雄說，要拜託朝野立委，盡速讓總預算案能夠付委審查，這才是正途，尤其朝野立委都非常關心的老農津貼、國民年金調整，都是福國利民政策，每項都不可以落後。

更多太報報導

卓揆要求電視辯論總預算案 國民黨團：賴清德更應比照「雙英」大辯論

批藍白「點菜式新興計畫動支」！民進黨籲審總預算 黃國昌反擊：拿人民當肉票