總預算147天未付委 阮昭雄：桃園花東鐵路建設恐停

（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院副秘書長阮昭雄今天說，希望立法院能將115年度中央政府總預算案盡速付委，時隔147天、將近5個月時間總預算案還沒付委「有點離譜」，桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌化等地方建設，都將無法進行。

立法院朝野黨團今天針對國民黨團、民眾黨團建請院會作成決議：「『115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支。』以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生」案，進行朝野協商。

阮昭雄下午與衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄等人出席協商，並在會前接受媒體聯訪。

阮昭雄表示，行政院堅定的立場，就是希望立法院能將115年度中央政府總預算案盡速付委，這次在野黨團提出相關的內容、項目，其實都是從總預算案中羅列出來，若總預算案能付委的話，相關項目、內容都可動支，TPASS等福國利民政策就可繼續執行。

阮昭雄說，去年8月29日行政院已依法定程序，將預算案送到立法院，但時隔147天、將近5個月時間，總預算案還沒付委，「有點離譜」，若再繼續下去已創民主憲政體制上的首例，這是民眾所不願看到的。

阮昭雄表示，每筆預算都是整體性、一貫性的，如何審預算已有慣例、制度，若總預算案不通過的話，有些地方建設將無法進行，包括桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌化、台南鐵路地下化都將無法進行；老農津貼、國民年金的調整，也都因總預算案沒通過而無法追加預算。

徐斯儉說，115年度國防部編列5614億元，排除人員維持費後，不能支用的額度、受影響的是780億元，占預算的1/5；現在藍白針對國防部預算只提調整生育補助編4000萬元一案討論，占780億元的0.05%，也就是說國防部受影響的預算，有99.95%沒有辦法動支，不僅影響戰備，甚至影響所有戰鬥人員的安全。

張廖萬堅表示，115年度教育部預算編列3472億元，這次提列4項新興計畫其實只有22億元、只占0.6%，但教育預算互相都有關聯，希望能整體審查，對教育政策推動較有利。例如雙語政策在公務預算只編9億，另有26億元是今年增列部分都不能動，勢必對雙語政策推動造成很大影響。

石崇良說，115年度衛福部編列3893億元，新興計畫共提15項、總金額是84億元，除立法院今天提出討論的事項外，還有11個計劃，其中包含疫苗產業韌性、提升科技資安等；另有疫苗採購增45億元等。衛福部所有預算都攸關於民生、民眾權益與健康，希望立法院能盡快排審。

何晉滄指出，115年度經濟部編列1560億元，屬新興計劃、延續性計劃新增項目共有378億元，包括100億元的治水預算，其中要補助給地方政府的有65億元，另有AI新十大建設中機器人、無人機的計畫，總共約36億元；大林蒲遷村相關預算編列60億元。（編輯：翟思嘉）1150122