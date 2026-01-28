總預算152天仍未付委審查 賴清德喊話朝野：別讓政黨利益凌駕於國家發展

總預算152天仍未付委審查，賴清德今天喊話朝野，別讓讓政黨利益凌駕於國家發展。（民進黨提供）

立法院在野黨團昨（27）日再度封殺今年度總預算及軍購特別條例，民進黨主席、總統賴清德在今天的中執會上說，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

總預算152天仍未付委審查 國防特別條例63天無法進入實質審議

民進黨今日召開第21屆第16次中執會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。賴清德說，本週五將是立法院這會期的最後一天，然而，攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴清德說，行政院依據憲法第51條的規定，早已在2025年8月29日，將今年度的「中央政府總預算案」函送立法院審議，但令人遺憾的是，至今已超過5個月、152天仍舊尚未付委進行審查。同樣的，「國防特別條例」的草案，也早已在去年11月27日送交立法院，昨天又遭到在野黨10度封殺，仍卡關在程序委員會中，直到今日，也是超過2個月、63天，無法進入實質審議。

總預算影響什麼？

賴清德表示，今年度的「中央政府總預算案」，涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出。

賴清德指出，若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

政府提出國防特別預算的目的？

賴清德表示，另一方面，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。

賴清德說，政府提出「國防特別預算」，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。

賴清德表示，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性。因為，唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。

賴清德喊話朝野 別讓政黨利益凌駕於國家發展

賴清德強調，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

最後，賴清德再次呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。

