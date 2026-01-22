總預算2％先行？綠嗆聲完離場 新興預算動支協商破局

今年度中央政府總預算案還遲遲未在立法院付委審查，藍白黨團提案要求TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，22日朝野協商，民進黨團重申不該只放2％，放生98％總預算，說完即離場。（陳薏云攝）

今年度中央政府總預算案還遲遲未在立法院付委審查，藍白黨團提案要求TPASS等718億元新興計畫預算先行動支，22日朝野協商，民進黨團重申不該只放2％，放生98％總預算，說完即離場。不過藍白仍讓相關部會發表是否贊成先與動支，各部會口徑一致，強調其他預算也很重要，盼整包付委審查。

國民黨團書記長羅智強則表示，若各部會覺得有其他想要的新興預算案要先行動支，也歡迎送來立院。全案因民進黨缺席，因此保留送院會，並開始一個月冷凍期。最快要到下會期才可表決。

廣告 廣告

115年度中央政府總預算案至今尚未付委，癥結點在於行政院未依法編列立院通過的軍人加薪法案、退休警消所得替代率法案編列預算。藍白16日於立院提案，將38項共718億的115年新興計畫預算， 從總預算拆出，先行審查。22日藍白召集黨團協商。政院各部會都有派員參加。

黨團發言環節，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團立場清楚，不能只施捨2％，人民還要98％的總預算，不能理解在野黨為什麼認為其他預算不是攸關民生，迫切需要，其他98％形同凍結。還是希望3兆350億的傯預算盡快審查，審查期間若有急需，再循預算法54條同意先行動支。民進黨團說完後，就直接離場不參與討論。

民眾黨團副總召張啓楷立刻開嗆，民進黨不要落跑，放毒的是民進黨，不解毒的也是民進黨，始作俑者是違法不編列預算的行政院。現在在野黨開了門，28項新興預算先行動支，民進黨今天卻落跑。

國民黨團首席副書記長林沛祥也說，在野用預算法54條，讓新興計畫預算先動支，不是因為政治攻防，而是單純苦民所苦，請政院盡快合法編列預算，送進立法院審議。

羅智強接著一一點名與會部會，是否同意28項新興預算先行動支，人事總處、故宮皆表達同意，不過也強調整筆總預算都很重要盼能一起審查。接著中選會、核安會、內政部、國防部、財政部、教育部皆不鬆口同意，僅不斷強調在野所列之新興計畫預算，只占該單位的1至3％不等，因此希望總預算整包付委審查。

民眾黨團總召黃國昌直言，今天提案是針對新興預算先行動支。若提到其他預算案，這逾越院會交付的協商範圍內容。黃國昌也痛批，民進黨稱只有2％可動用是錯誤的，預算法寫得很清楚，法定義務支出、已授權原定計劃本來就可以直接動支。例如財政部預算，可動用的已經佔了87％，根本不是民進黨口中的98％不能用。

羅智強也說，了解各部會有龐大的民進黨壓力，連要同意動支都說不出口，但今天的會議議程就是這些新興計畫，有不同意見歡迎主動提案。最終協商因民進黨先行離席，羅智強說，因協商未達共識，因此全案送交院會處理。

【看原文連結】