總預算2992億元不能動支影響重大政策 卓揆籲立院速審

115年度中央政府總預算在立法院卡關，至今無法付委審查，行政院院長卓榮泰今天(8日)率領多個部會首長召開記者會，指出115年總預算有2992億元不能動支，其中有1017億元的新興計畫無法執行，另外影響103萬通勤族的TPASS補助及AI新十大建設、生育給付差額補助等都受到影響，卓院長呼籲立法院儘速審查預算，在寒冬中給臺灣一絲溫暖。

115年中央政府總預算歲出為3兆350億元，未審議通過不得動支數達到2,992億元，其中新興計畫有1,017億元將不得辦理，中央自辦部分有380億元、地方相關預算有637億元。

受影響的部會以國防部752億元受影響最多，其次有經濟部的378億元、交通部的342億元，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫75億元、外交部110億元、AI新十大建設102億元、教育部補助校舍整建與排水污水系統改善21億元、經濟部的治水預算147億元、運動部38.8億元、生育給付差額補助41億元、布建公共化托育設施14億元、衛福部主管的健康台灣70億元等。

卓榮泰院長表示，2026年首次行政院院會，原定要報告各部會新興計畫推動情況，但因為立法院未審議總預算，導致計畫無法推動，嚴重影響我國的國防、外交，及對國人的照顧。

卓榮泰院長說，今年冬天雖然來得比較晚，這幾天也感受到冷氣團的威力，應該要給國人更多的溫暖，無論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家的運動員及國軍等，只要多給政府多一點時間，就能多一份支援，也能多幫助一人。

卓院長說，能多做一份多保護一個人，政府都必須要做，國家正與世界在賽跑、競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓我國失去競爭力，希望立法院能儘速審議總預算，給中華民國臺灣國家跟國人寒冬中一絲絲的溫暖。

交通部部長陳世凱說明，交通部受影響的預算達到342億元，包括發展觀光轉型的「北回之巔旗艦計畫」5億元、國旅補助35億元，影響103萬通勤族的TPASS需75億2千萬元補助及多項交通建設，都影響民眾生活與我國發展，呼籲立法院儘快讓總預算付委。