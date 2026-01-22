總預算5個月未審「有點離譜」 阮昭雄溫情喊話：朝野立委共同努力才是正辦

行政院副秘書長阮昭雄今天（22日）溫情喊話，朝野立委共同努力，讓總預算盡快完成審議，才是正辦。（圖／陳凱貞攝）

今年度總預算遲未交付委員會審查，藍白立院黨團先前提案先放行TPASS通勤月票等新興預算，並在今天進行朝野黨團協商。行政院副秘書長阮昭雄今天（22日）呼籲，總預算至今近5個月還沒付委，「我覺得有點離譜，已創下民主憲政體制的首例」。他也點名，國民黨立委謝龍介現在要挑戰台南市長，但台南市鐵路地下化計畫，恐將因總預算未通過無法啟動。

針對今年度總預算，阮昭雄今天下午於立法院受訪時拿出預算書表示，行政院立場一貫且明確，希望立法院能盡速完成付委與審議程序，而這次在野黨團所提出的相關項目與內容，其實都已經列入115年度中央政府總預算中，換句話說，只要總預算案盡速通過，相關政策與措施就可依法動支、全面執行。

阮昭雄指出，藍白關心的TPASS政策，經費來源都來自中央政府總預算，只要總預算完成審議，所有問題都可以迎刃而解。他也強調，若能提早一天通過總預算，利民政策就能早一天上路，這是行政院始終如一的立場。

阮昭雄回顧，行政院在去年8月29日已依法定程序，將115年度中央政府總預算案送交立院審議，截至今天為止，將近5個月時間，總預算還沒付委，「我覺得這是非常特別的地方，也有點離譜，如果繼續下去，已經創下民主憲政體制的首例，相信這並非國人所樂見」。

阮昭雄強調，每一筆預算都是整體性、一貫性的安排，如何審理，民主社會長期以來已有制度與慣例，他也溫情喊話，若中央政府總預算無法通過，將直接影響地方重大建設的推動。

阮昭雄接著舉例，在國民黨籍立委所屬的桃園市，桃園鐵路地下化工程將無法推動；包括傅崐萁與黃建賓所屬的花蓮縣、台東縣，花東地區鐵路雙軌工程也將受到影響。此外，謝龍介現在要挑戰台南市長，但台南市的鐵路地下化計畫也將因總預算未通過而無法啟動。

阮昭雄續指，朝野立委普遍關心的老農年金、國民年金調整，也都因為總預算未通過，無法進行後續追加預算作業，而他相信這些都是福國利民的政策，每項政策都不能落後。

阮昭雄最後再次呼籲，立法院目前所提案的相關清單，均已納入行政院所編列的中央政府總預算，只要總預算能盡速付委、通過，包括TPASS在內的各項政策，皆可依法推動執行，政院希望朝野立委共同努力，讓中央政府總預算盡快完成審議，才是正辦。



