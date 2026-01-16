總預算7度卡關 藍白今提案先審38項新興計畫解套TPASS、718億元逕付二讀

2026年度中央政府總預算第7度卡關程序委員會，藍白為解套TPASS通勤月票等民生預算，決議先審38項、約718億元新興計畫並於今天逕付二讀，民進黨團則強烈反對。（資料照／王侑聖攝）



2026年度中央政府總預算第7度卡關立法院程序委員會，多項新興計畫審議進度受阻，其中攸關百萬通勤族的TPASS通勤月票更成焦點。藍白兩黨團協商後，決議先行處理部分具急迫性、攸關民生的新興資本支出與新增計畫，共計38項、約718億元，並於今天（16日）的院會中，將相關動支案逕付二讀。不過，民進黨團對此表達強烈反對，質疑程序違反《預算法》精神。





立法院會稍早處理該案時，藍白在表決中以59票對49票的優勢通過，順利將提案送交二讀。此次列入先行審查的38項計畫，涵蓋TPASS通勤月票、公保生育給付差額補助、國家藥物韌性整備、治水與排水工程、高屏2快建設，以及AS-365N海豚直升機行跡提升等相關預算。

國民黨團書記長羅智強表示，相關提案是在與民眾黨團討論、徵詢地方政府並廣納社會意見後提出，聚焦「具有急迫性及攸關重大民生」的新興計畫，總額約718億元。他也喊話，若行政院認為仍有其他迫切需求，歡迎儘速提出，並呼籲民進黨簽署「不覆議同意書」，讓預算能盡快進入實質審查，「不要擋預算、擋民生、擋TPASS」。





針對外界關注後續是否刪除或凍結部分預算，羅智強指出，相關預算在討論過程中將尊重黨團與委員意見，可於協商時充分討論調整，只要不刻意拖延或阻擋，新增計畫預算有機會在最短時間內通過。





對此，民進黨團幹事長鍾佳濱則表達反對，強調若因立法院國會多數怠惰，導致中央政府總預算今年未能如期完成審議，真正需要先行動支的應是「2992億全部的新興計畫」。





他質疑，在總預算尚未審查前，藍白如何僅憑計畫名稱就判斷其「重大、急迫、攸關民生」，並指出《預算法》第54條已明定，新興計畫在期限內未完成審議不得動支，批評此案「史無前例地破壞憲政體制」，民進黨團對此「堅決反對」。

