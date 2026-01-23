總預算718億先審 盧秀燕籲政院接受：不要嫌少 有錢可用更重要
藍白立法院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查，不過行政院發言人李慧芝表示，就算通過部會用起來會非常為難，僅稱「政院想要執行每一筆預算」。對此，台中市長盧秀燕23日說，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」，直言700多億不是小數目，且當中包含大眾關注的TPASS、社會扶助等經費，既然立法院好意要通過預算，也希望行政院趕快接受，並下放地方。
行政院發言人李慧芝昨說明，立法院提718億先行動支只是決議案，並非法律案，而且就算通過，「部會用起來會非常為難，因為公務員不知道可用範圍跟金額」，至於問及是否代表就算立院通過決議案，政院也不執行？堅稱「政院想要執行每一筆預算」。
對此，盧秀燕今赴大里區參加仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮會後受訪表示，預算不要嫌少，有錢可用更重要，既然立法院有誠意提出700多億元新興預算要通過，包含很多民眾關心的TPASS、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通等經費。
盧秀燕強調，700多億元不是小數目，既然立法院好意要通過預算，也希望行政院趕快接受，讓預算可以上路，照顧全國百姓，尤其當中有TPASS的預算，全國交通補助皆適用，希望趕快通過、適用，並下放到地方。
