總預算8度遭阻擋！卓榮泰：要求與立法院直接辯論「讓人民做公決」

藍白持續杯葛中央政府總預算，立法院20日程序委員會再度聯手阻擋總預算案、國防特別條例付委審查。針對總預算八度遭到阻擋，行政院長卓榮泰今（21）日受訪表示，他要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家進步。

卓榮泰今日下午出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，針對媒體關注總預算第八度遭到阻擋，卓榮泰表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

卓榮泰說，所以他要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2,992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

