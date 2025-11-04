總頭目為市長穿傳統服飾 陳其邁：體驗原民文化之美 邀鄉親參與豐潮活動
2025年TAKAO豐潮系列活動─高雄市原住民族聯合豐年節，將於11月8日至9日在衛武營都會公園登場。傳統領袖總頭目林信明4日率領都會區傳統領袖代表等人，在市政會議上以阿美族「報信」儀式，致贈信物予陳其邁市長，誠摯邀請市府團隊及市民朋友共襄盛舉。陳其邁表示，豐潮活動結合傳統與創新，邀請民眾踴躍參與，一同體驗原住民族文化之美。
報信儀式由青年吟唱揭開序幕，各族傳統領袖依序進場。林信明總頭目以阿美族語祝福陳其邁市長及與會長官平安，並親自為市長穿戴阿美族男子「霞披」，象徵傳遞族群的祝福與友誼。
陳其邁表示，豐潮活動是高雄年度盛事，今年邁入第六屆，11月8日至9日在衛武營都會公園舉行的原住民族聯合豐年節，除規劃千人圍舞、傳統原住民族文化體驗外，更邀請阿爆等原住民歌手與團體熱力演出，並設有約160攤原住民族特色美食攤位，內容豐富、精彩可期。活動詳情可至「高雄豐潮─高雄市原住民族聯合豐年節」臉書粉絲專頁查詢。
此外，陳其邁也提到，除宣傳原住民族活動外，「2025大海開吃」系列活動將於11月8日至12月14日登場，邀請民眾踴躍參與、支持在地漁產。他並提醒，時序進入歲末，相關業者如有趕工與歲修作業，市府將持續加強勞安宣導與勞檢，特別是高風險場所及局限空間作業，將列為重點稽查項目，並要求廠商確實落實工地安全管理，保障勞工安全。
2025高雄市原住民族聯合豐年節 11/8、9日衛武營都會公園登場
2025高雄市原住民族聯合豐年節，11月8日、9日將在衛武營都會公園登場。高雄市阿美族總頭目林信明4日率領都會區傳統領袖代表等人，在市政會議上以阿美族的「報信」儀式，致贈信物給陳其邁市長，並邀請市府團
