總額600億！輝達、微軟、亞馬遜計畫大手筆投資 OpenAI IPO吸全球資金注入
[Newtalk新聞] 生成式人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 計劃在今（2026）年第四季上市，搶先對手 Anthropic 展開競爭。知情人士指出，若募資順利，加上可能在夏季登場的 SpaceX，華爾街今年的公開募股（IPO）規模可能創歷史新高。
《華爾街日報》引述消息指出，OpenAI 估值達約 5,000 億美元，已與多家華爾街投資銀行進行非正式諮詢，並擴充內部財務團隊，包括新任會計長 Ajmere Dale 與負責投資者關係的企業財務長 Cynthia Gaylor。市場人士預期，OpenAI 上市將成為年度科技盛事，帶動投資界對生成式 AI 關注。
然而，OpenAI 年底上市仍面臨挑戰。公司近期進行高層改組，旗下產品 ChatGPT 正進行為期數周的「紅色代號演練」，以改善服務品質。同時，OpenAI 還須應對共同創始人馬斯克提出的 1,340 億美元損害賠償訴訟，以及未來在 AI 基建與晶片需求上的巨額支出。知情人士表示，公開上市將有助於建立市場信心，並緩解投資人對現金流的疑慮。
OpenAI 的主要競爭對手 Anthropic 也在籌劃 IPO，並聘任新財務人員以支援募股計畫。Anthropic 因 AI 編碼助理 Claude Code 受市場青睞，近期完成逾百億美元募資。SpaceX 則計劃於今年夏季上市，目標募集資金高達1兆美元，三者在公開市場上形成直接競爭。
此外，美國科技媒體《The Information》報導，輝達、微軟與亞馬遜正討論向 OpenAI 投入最多 600 億美元資金，作為總額 1,000 億美元融資輪的一部分。據悉，輝達可能投資最高 300 億美元，微軟不到 100 億美元，而亞馬遜的新投資可能逾 100 億美元，甚至達 200 億美元。
知情人士指出，這筆巨額投資可緩解市場對 OpenAI 現金流的疑慮，也有助於公司履行與甲骨文及微軟的雲端支出承諾。亞馬遜的投資尚取決於其雲服務及 ChatGPT 相關合作案。若本輪融資順利完成，OpenAI 估值可能高達 7,300 億美元，為科技業歷史性巨額融資案例之一。
更多Newtalk新聞報導
黃仁勳抵台！將參加輝達尾牙及「兆元宴」 是否出席北士科總部簽約受關注
輝達新伺服器單櫃售價上看1.8億元 「兆元大餅」誰吃得到？台積電、鴻海、群聯...VR200機櫃56家台廠出列
其他人也在看
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 12則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利
台股氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高。今（28）日開高走高，盤中即刷新高點，終場收在32,803.82點，大漲485.9點，漲幅1.50%，同步寫下收盤新高，成交量放大至8,309.93億元。指數屢創高峰，也讓投資人「居高思危」，市場關注是否該調節持股、是否抱股過年。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
目標價給3300元！「半導體測試大廠」明年EPS上看96.2元 AI、HPC訂單爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI市場暢旺，半導體測試需求爆發，相關廠商因而大幅受惠，後續營運被市場大力看好，如旺矽（6223）就獲高盛證券（Gol...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
ABF載板超熱！欣興衝漲停強噴262億元 「這記憶體」大飆8%寫新天價炸323億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（30）日呈現下行走勢，截至12點30分，加權指數來到32189.80點，跌346.47點或1.0...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 34則留言
獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼
台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 11則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 9則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
外資撒錢撐盤 台積電、台股雙雙登頂/聯電量能開外掛 成交金額僅次權王/台達電登基新二哥 「含達」ETF全面開趴｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股在公布財報前走揚，再加上記憶體、光通訊、太空類股跳漲，帶動標普500指數上漲0.41%、費城半導體指數勁揚2.40%，雙雙續寫歷史收盤新高，那斯達克指數也有上漲0.91%的表現；但健保類股重挫，拖累道瓊工業指數走跌0.83%。市場資金回流科技股，個股表現上，AI與資料中心相關題材持續發酵，推升科技權值股走勢，半導體族群表現尤為強勢，蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Google、博通、Meta等全數上漲，台積電ADR也隨族群走高1.69%，為相關供應鏈注入信心。亞股方面，區域股市氣氛偏多，日股小漲，韓股走強1.69%續創歷史新高；港股強漲2.58%，陸股同步走揚。 回到台股，今（28）日加權指數大漲485.90點，收在32,803.82點再刷新高，成交金額8,324.17億元，資金動能明顯放大。權王台積電(2330)續衝高天花板價，收1,820元穩居撐盤核心，帶動電子族群全面轉強；盤面焦點集中在半導體與記憶體題材，矽光子、航運相關族群亦獲資金青睞。整體來看，在外資買盤回流、權值股續強支撐下，台股延續價量齊揚的多頭格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11則留言
關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂
台美對等關稅協議達成降至15%，台灣方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇。台積電元老、前副總經理陳健邦直言，台積電到美國投資並不會被掏空，更像「媽祖分靈」，神比喻讓眾人大讚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10則留言