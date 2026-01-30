總額600億！輝達、微軟、亞馬遜計畫大手筆投資 OpenAI IPO吸全球資金注入

生成式 AI 新創公司 OpenAI 計劃在今（2026）年第四季登陸股市，搶先對手 Anthropic 展開競爭。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 生成式人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 計劃在今（2026）年第四季上市，搶先對手 Anthropic 展開競爭。知情人士指出，若募資順利，加上可能在夏季登場的 SpaceX，華爾街今年的公開募股（IPO）規模可能創歷史新高。

《華爾街日報》引述消息指出，OpenAI 估值達約 5,000 億美元，已與多家華爾街投資銀行進行非正式諮詢，並擴充內部財務團隊，包括新任會計長 Ajmere Dale 與負責投資者關係的企業財務長 Cynthia Gaylor。市場人士預期，OpenAI 上市將成為年度科技盛事，帶動投資界對生成式 AI 關注。

廣告 廣告

然而，OpenAI 年底上市仍面臨挑戰。公司近期進行高層改組，旗下產品 ChatGPT 正進行為期數周的「紅色代號演練」，以改善服務品質。同時，OpenAI 還須應對共同創始人馬斯克提出的 1,340 億美元損害賠償訴訟，以及未來在 AI 基建與晶片需求上的巨額支出。知情人士表示，公開上市將有助於建立市場信心，並緩解投資人對現金流的疑慮。

OpenAI 還須應對共同創始人馬斯克提出的高達1340億美元損害賠償訴訟，以及未來在AI基礎建設與晶片需求上的巨額支出。 圖 : 翻攝自IC Photo

OpenAI 的主要競爭對手 Anthropic 也在籌劃 IPO，並聘任新財務人員以支援募股計畫。Anthropic 因 AI 編碼助理 Claude Code 受市場青睞，近期完成逾百億美元募資。SpaceX 則計劃於今年夏季上市，目標募集資金高達1兆美元，三者在公開市場上形成直接競爭。

此外，美國科技媒體《The Information》報導，輝達、微軟與亞馬遜正討論向 OpenAI 投入最多 600 億美元資金，作為總額 1,000 億美元融資輪的一部分。據悉，輝達可能投資最高 300 億美元，微軟不到 100 億美元，而亞馬遜的新投資可能逾 100 億美元，甚至達 200 億美元。

知情人士指出，這筆巨額投資可緩解市場對 OpenAI 現金流的疑慮，也有助於公司履行與甲骨文及微軟的雲端支出承諾。亞馬遜的投資尚取決於其雲服務及 ChatGPT 相關合作案。若本輪融資順利完成，OpenAI 估值可能高達 7,300 億美元，為科技業歷史性巨額融資案例之一。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳抵台！將參加輝達尾牙及「兆元宴」 是否出席北士科總部簽約受關注

輝達新伺服器單櫃售價上看1.8億元 「兆元大餅」誰吃得到？台積電、鴻海、群聯...VR200機櫃56家台廠出列