總ㄟ來開講》世足擴軍更精彩 運彩拚銷售150億

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4年一度的世界盃足球賽又來了！本屆賽事創下首次三國合辦、擴軍至48強的紀錄，除了總場次從64場大幅增至104場，且預賽連小組第3名都有機會晉級淘汰賽，一改過去小組第3輪會有許多「消化試合」，相信這屆有更多球隊會拚到底，更加吸引球迷、彩迷的關注。

台灣運彩也希望在上屆世足銷售104億的基礎下，本屆至少提高3成達到138億，甚至挑戰成長50％到150億，可挹注超過15億新台幣到國家運動發展基金。

世足賽從1998年開始，在32強的規模下進行了7屆，預賽分成8組，取分組前2名晉級淘汰賽。有時各組前兩輪踢完，晉級與淘汰球隊都已經提前確定，第3輪強隊保留主力避免受傷，已出局的球隊也不會全力一搏。

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然而本屆世足賽擴軍後分成12組，除了各組前2名，小組第3球隊還會跨組比較，取戰績較佳的8隊晉級32強淘汰賽。即使前兩戰表現不佳的隊伍，第3輪仍會奮力廝殺，甚至考慮到積分相同要比淨勝球、進球數等，還會卯起來攻。

球迷通常愛看高比分的比賽，本屆世足可能有更多進球大戰，因為組數增加、強隊分散，小組強弱會比過去懸殊，分差可能會非常明顯。再加上第3輪搶晉級放手一搏，對喜歡大小玩法與場中投注的朋友們來說，肯定也更加刺激好玩。

在世界盃的特殊玩法中，團隊的「猜冠軍」與個人的「猜金靴」最受到歡迎。猜冠軍方面，如果已經有看好的球隊，越早買賠率會越好。等到小組賽出線、淘汰賽一路過關斬將，奪冠機率越來越高，賠率就會越來越低；反之若還在觀望，或許可以等到比賽開始、實際對戰之後，屆時的賠率和情報比較能反映準確度，尤其是球隊陣容還可能受傷兵影響，左右戰局。

金靴獎方面，法國姆巴佩、英格蘭肯恩、挪威哈蘭被認為是三大熱門，姆巴佩的速度、肯恩的穩定與哈蘭的全能性，都非常卓越。不過要在世足這樣的大賽贏得進球王，除了個人能力之外，還要看他們是不是隊中12碼球的主罰者，以及所屬的球隊能不能走得遠，出賽越多對累積進球越有利，關於這點，法、英都是奪冠熱門，哈蘭則要看挪威這匹「黑馬」能否有驚人之舉。