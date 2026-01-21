總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高

台灣運彩總經理林博泰在經銷商表揚大會上，開心宣布去年銷售額710億再創歷史新高。（李弘斌攝）

台灣運彩2024年在經典賽資格賽、歐國盃足球賽、巴黎奧運三大賽加持下，創下銷售643億的年度新猷。2025年被認為是沒有重大賽事的體壇小年，結果我們不止補上前年三大賽賣的46億缺口，還進一步超越達到710億，再次創下歷史新高，我只能說：「滿意！非常滿意！」也感謝運彩同仁的努力與所有彩迷的信任與支持。

2025年能在體壇小年再創銷售紀錄，最主要是運彩多開了近3成的場中投注，從4,200場增加到5,400場。以往足球的場中玩法已很成熟，2025年場次僅微幅增加，籃球、網球則是大幅增加，其中特別是網球，已經成為台灣運彩繼足球、棒球、籃球之後，第4個年度銷售破百億的運動種類，後勢可期。

其實台灣的網球迷眾多，運彩在2025年除了四大滿貫賽全開，在男女職網巡迴賽ATP與WTA也向下加開500、250等級賽事。網球賽事投注的另一大優點，是巡迴賽期間幾乎一整天都有賽事接力進行，可以彌補原本的冷門時段。

以台灣來說，上午有北美職業運動賽事，晚上有中職、日職等亞洲棒球，中午、下午的賽事相對較少，也是運彩要努力的離峰時段。打一整天的網球對我們填補原本空窗時段很有幫助，另外亞洲籃球如澳洲職籃，常在下午有賽事，運彩也開盤，加上澳洲職足、英雄聯盟電競比賽等，讓台灣運彩做到像便利超商一樣24小時營業（凌晨有歐美職業賽事），也是銷售再創新猷的關鍵。

運彩的回購率很高，只要有開發出新客戶，購買的力道就會持續，有了「小年」成功開發市場的經驗，讓我們對今年的銷售很有信心。很快2月底就有經典賽的熱身賽，接著打正賽，然後6、7月美加墨世足賽，9月名古屋亞運，3、6、9月連續熱戰，相信運動迷可以一路參與。運彩今年的銷售目標是突破800億，挑戰850億！