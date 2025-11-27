總ㄟ來開講》運動產業起飛 自己發光發熱

棒球是台灣最蓬勃的運動產業，圖為今年台灣大賽第1戰，台北大巨蛋湧入滿場4萬人的盛況。（本報資料照片）

國內體育主管機關今年9月9日從體育署升格為運動部，且將成立「運動產業發展中心」。我們認為運動產業絕對是可以好好發展的產業，其他國家的例子就是最好的實證，例如歐洲五大足球聯賽、MLB、NBA、NFL、日本職棒等，民眾會因為具吸引力的賽事特別去球場，每一場比賽的觀眾人數、收視轉播、周邊商品的銷售，甚至進一步帶動觀光、休閒、旅遊等經濟發展。

運動賽事要讓消費者願意買單，關鍵是絕對要精彩好看。運動競技要好看，運動員要非常投入，毫無保留、全力以赴。就像觀瀾一樣，看過大浪之後，小浪就無味，由於競技體育張力強大，看過精彩的職業運動，不管是個人動作或團隊精神、教練策略運用等等，帶給消費者很不錯的觀賽體驗，就很有機會讓這群人養成看比賽的習慣。

相對於歐美日的蓬勃，國內運動產業起步較晚，與長期以來社會比較重視學生就學有關，很多在學生時代表現優秀的運動員，在國、高中因升學而中斷運動生涯，這是文化背景造成的，不是對錯。國、高中階段是升學的重要階段，父母親大都希望小孩能全心念書，順利升學唸到大學畢業，這樣未來的工作才會比較有發展，運動的工作生涯則比較受到限制。

然而現今社會環境已經有所轉變，職棒的帶頭厥功甚偉。中職已經打了36年，中間雖然經歷了好與壞，都是逐漸茁壯開花結果的經驗跟養分。除了球賽本身的精彩度提升，國家資源投入興建大巨蛋，讓球隊看到未來，投入也更多，包括全力發展啦啦隊、邀請國外藝人來表演等，讓球賽有更豐富多元的內容吸引民眾參與，形成善的循環，球隊的收入也愈來愈好。

另一方面，中華棒協扎根推展與舉辦基層賽事，可以說是貢獻良多。有YouTuber列出全球十大棒球國家，台灣名列前茅的原因包括「基礎建設日益扎實」、「扎實的青訓體系」、「愈來愈完備的國內聯賽」等。可以說，是「棒協扎根、中職努力」，打造棒球成為台灣目前最具規模的運動產業。

現在小朋友打棒球有目標，未來想成為陳傑憲、江坤宇；家長覺得球員收入不錯，也有教練、裁判、防護員、陪練員等產業中相關職業的多種出路，棒球產業往正向發展的路走，可以作為其他運動發展的借鏡。走在前頭的職棒經歷過兩個聯盟的時代，目前台灣職籃也有兩聯盟，足球也可以往職業化的路來走，運動職業化會更有市場性、產業更能發展，未來的路也可以走得更長遠。

運動在走向市場化之前，都是花錢的，光靠民間團體或個人愛好，子彈有限，要能走得好走得遠，還需要更多的資源注入，台灣有很多運動，內容不錯，但還沒達到普受買單的那個點之前，還需要更多企業一起參與、共同推動，努力讓運動本身可以發光發熱，讓社會大眾都非常喜愛地花錢來買單。希望有朝一日能做到賽事本身夠精彩，吸引更多企業自動自發地行銷贊助，提升企業的形象及知名度。努力做到這樣子，運動產業就算是成功了。