績優男警約砲男網友 還將影片PO網涉妨害風化 北檢聲請簡判

新北市永和分局羅姓警員。資料照。呂志明攝



新北市永和警分局交通分隊羅姓警員，多次找男網友到台北市某知名高中做愛做的事，每次他還會拍下性愛影片，並放在推特供大眾瀏覽，學校發現怎麼校園成為性愛場所，在不堪其擾的情況下報警處理，台北地檢署調查後認為羅男涉犯《刑法》妨害風化等罪，今(2/9)向法院聲請簡易判決處刑。

去年間，這所知名高中校園內多處隱蔽空間，如樓梯間、走廊及教室等地，竟成為男男打野砲的背景，且相關過程被拍攝並上傳至網路，引發大量網友討論。校方對此感到不堪其擾，遂向警方報案。

廣告 廣告

警方接獲報案後展開調查，透過影片中的背景與上傳者的IP地址進行追蹤，最終鎖定一名羅姓男子。令人震驚的是，該男子竟為永和警分局的一名現職警員。警方隨即報請台北地檢署，由婦幼專組檢察官指揮偵辦。

經檢警分析羅姓警員推特帳戶上的影片內容，發現其與至少9名不同男子在教育機構的公共空間內發生性行為，並將過程錄製後上傳至網路。檢方認定其行為已觸犯《刑法》妨害風化罪。

去年11月18日，警方持法院核發的搜索票，前往羅姓警員的住處及辦公地點進行搜索，並將其傳喚到案。經檢察官複訊後，裁定以10萬元交保候傳。

針對此事件，永和警分局表示，羅姓警員自拍並散布不雅影片的行為已涉嫌妨害風化罪。分局已於事發後會同台北市大安分局向地檢署檢察官報請偵辦，同時對羅員處以1大過處分，並列入教育輔導及加強考核。此外，分局也強調將追究相關人員在考核及監督上的疏失責任。

更多太報報導

被點名參選台北市長 鄭麗君苦笑回：10年來沒有深入思考過

持刀闖五股超商強盜2萬元 36歲男凌晨投案

換新鈔！銀行及郵局據點一鍵查詢 這6家銀行「ATM直接領」