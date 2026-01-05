績優督導性侵少女遭送懲戒 衛福部研議設「狼社工」查詢平台

何建忠（右）曾獲頒「強化社會安全網績優督導」，卻涉妨害性自主案。（翻攝衛福部典禮轉播畫面）

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠涉嫌性侵一名16歲少女，遭檢方起訴並求刑10年6月，衛福部今（5日）證實已將何男移送懲戒，未來社工司也將研議是否建立類似醫事司「狼醫平台」的查詢機制，讓民眾掌握社工是否涉及性別違法案件。

何男先前為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區最高主管，於2023年曾獲衛福部表揚「強化社會安全網績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務之便鎖定一名16歲少女，透過網路聯繫並誘騙外出性侵得逞，高雄地檢署依妨害性自主等罪嫌起訴，並求刑10年6月。

高雄衛生局日前表示，已於2025年8月召開考績會，對何男記2大過並終止契約解聘；社會局則於2026年初依法處最高60萬元罰鍰，並公告其姓名，此外，任職社會局的何男妻子，案發後被查出洩漏警方偵辦內容，同樣被記2大過解聘。

針對該事件，衛福部社工司長蘇昭如今日證實，何男已被衛生局移送懲戒，依規定3個月內將完成決議，最重可廢止社工師執業執照與證書；至於其妻是否移送懲戒，仍須與社會局確認。

蘇昭如指出，何男行為必須受到最嚴厲譴責，社工司未來將研議是否建立類似醫事司「狼醫平台」的機制，讓民眾得知社工是否涉及性別事件，也將依現行法律架構檢視相關法規，確保類似案件能受到最嚴厲處分。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





