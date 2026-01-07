績優督導性侵少女震驚社會 石崇良火速撤銷獎項允諾建「狼社工平台」

曾獲衛福部表揚為「強化社會安全網績優督導」的高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠,爆發濫用職權查詢列管輔導少女個資並誘騙性侵醜聞,引發社會震驚。衛福部長石崇良今(7)日在立法院接受質詢時證實,已於昨日正式發文撤銷其績優督導獎項,並承諾一個月內研議設立「狼社工查詢平台」,防止類似事件再次發生。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委陳菁徽、王育敏、王鴻薇等人在司法及法制委員會質詢時,關切此案消息遭封鎖半年,質疑高雄市政府是否涉嫌包庇。石崇良答詢表示,高雄市政府衛生局去年8月11日便已解聘何建忠,檢調同時開始調閱查詢紀錄,因「偵查不公開」原則,他直到今年1月初收到起訴內容才了解案情全貌。

廣告 廣告

據了解,42歲的何建忠曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚,擔任心衛中心苓雅分區最高層級主管,負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案管理與處遇。然而他卻利用職務之便,在後台資料庫中挑選性侵對象,檢方偵結後依妨害性自主罪嫌求處10年6個月徒刑。

石崇良強調,第一線社工都任勞任怨,不希望因一人惡劣行為損及所有社工形象。他表示衛福部已啟動檢討會議,將系統性檢討資訊查詢權限,要求各地方政府指定權限時須遵守一致性規範,並採取「最少揭露原則」保護個人資料。

對於何建忠社工師執照是否撤銷,石崇良表示懲戒流程近期應有結果。在黃國昌質詢要求下,石崇良當場承諾將在一個月內完成「狼社工查詢平台」研議,避免不適任社工繼續執業危害民眾。

更多品觀點報導

去年公糧收購成功解套 張啓楷：今年用同樣方法處理軍警加薪

衛福部坦承未成立少子化辦公室 黃國昌要求書面說明釐清爭議

