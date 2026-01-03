績優督導涉性侵案 專家促落實風險控管與督導

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）高雄「績優督導」涉利用職務之便，肉搜並性侵未成年，社安網竟成獵場掀輿論譁然，司法精神醫學專家今天提醒，政府在擴增社安網人力時，應同步落實風險控管與實質督導機制。

這名犯嫌時任高雄市政府衛生局心理衛生中心執行秘書，涉違法搜尋通報個案16歲少女的手機號碼，並誘騙性侵得逞，遭雄檢起訴求刑10年半。同樣任職市府的犯嫌妻子也因洩密給犯嫌遭記2大過解聘。

台灣司法精神醫學會理事、部立桃園療養院副院長李俊宏今天在臉書（Facebook）指出，這類專業人員侵害服務對象的事件，在心理衛生、醫療及司法體系均有發生。涉案者往往具備完整的專業訓練、年資甚至獎項，顯示「知道法律界線」與「在權力位置中的持續自我約束能力」是兩回事。

李俊宏直言，自我約束不是光靠上課就能培養的，除了內控以外，也要有外控。助人專業人員（如社工、心理師、醫師等）天然佔據資源分配、診斷判斷等權力優勢，面對的是處於脆弱或創傷中的個案，彼此處於高度權力不對等狀態。

「幾乎所有發生此類事件的各國體系，都有相關制度，但制度的落實，需要的是人。」李俊宏認為，讓制度從「相信人不會犯錯」轉為「預設人可能失誤而需被支持與制衡」，才有可能變成真實的保障。

他說，這也是他過去一直強調社會不該將社安網過度理想化，動輒要求「零漏接」的原因。有時候快速反應跟謹慎行事是可能互斥的，反而可能壓縮了判斷、查核與討論的空間，甚至權限可能集中幾個能24小時全年無休的人身上，讓風險被推往更隱蔽的角落。

李俊宏強調，證照只是這個專業的開始，品質精進與自律需要過程中的不斷督導跟學習成長，尤其在組織快速擴張、用人需求孔急的情況下，穩定且具實質內容的督導紀錄尤為重要。透過督導，專業人員才能在灰色地帶中獲得校正，避免個人判斷逐漸偏離初衷。

在系統管理層次，李俊宏告訴媒體，針對國內個資保護，目前精照、社福、警政系統已採取即時分管查詢及電子足跡追蹤，這也是後續檢調能快速掌握異常查詢行為的關鍵。然而，組織編制中的權限劃分仍需釐清，例如執行秘書等行政主管若無直接兼任個案服務，在實務上是否需要取得脆弱個案的可聯絡資料，仍待進一步釐清與規範。

李俊宏表示，脆弱族群本身就有脆弱的議題，若在系統內再受創，依據過去的研究，具有創傷經驗的個案，後續暴露重覆的創傷，會讓藥物的效果受影響，除了需要包含心理社會的整合性治療外，創傷知情的第一道關鍵是安全，如何重建安全感與信任感，會是重要的課題。

因此，李俊宏說，後續應該會是高度保護性的專案，優先確保當事人的安全與支持，同時在制度層次上，進行必要而誠實的檢討與修正，以避免類案的發生。（編輯：張銘坤）1150103