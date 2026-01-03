績優督導竟性侵少女 前高市官員遭判刑10年

何姓男子曾在112年「強化社會安全網」大會上獲頒績優督導。（圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署）





高雄市政府衛生局社區心理衛生中心前何姓執行秘書，遭控利用職務之便，於公務系統篩選一名列管的16歲少女，透過通訊軟體誘騙並性侵得逞。案發後，何男更利用任職於社會局的妻子查詢偵辦進度。全案偵結，法院依強制性交罪及違反個資法，判處何男有期徒刑10年6月。



何姓男子曾在112年「強化社會安全網」大會上獲頒績優督導，諷刺的是，他卻私下濫用職權調閱民眾個資。鎖定一名罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症的少女後，何男透過通訊軟體搭訕，少女誤以為其握有自己的不雅照，在恐懼下赴約，不料竟遭何男性侵。

少女提告後，何男為掌握案情，竟請託在社會局任職的妻子違法查詢內部偵辦進度。最終，何男因強制性交罪被判刑8年、違反個資法判刑3年，合併執行10年6月。



高雄市衛生局副局長王小星表示，已立即將何員解聘。針對其違法行為，社會局依《兒少法》第49條裁處最高60萬元罰鍰並公告姓名；至於涉及違反《社會工作師法》部分，將廢止其執業執照及社工師證書。



此外，何男妻子也因涉及洩密，遭記2大過並解聘。何姓前執秘過去經常受訪、出書，本應是社會安全網的守護者，如今卻知法犯法，顯得格外諷刺。

