績優督導變性侵嫌犯！重創社工形象 衛福部：研議建置「狼社工」查詢平台

曾獲衛福部表揚的績優社工督導，卻涉嫌對列管輔導少女性侵，案件曝光後引發社會譁然，也重創社工專業形象。對此，衛福部社工司長蘇昭如今（1/5）直言，此類行為「絕對不可以，也必須受到最嚴厲的譴責」，並透露將研議比照醫事體系「狼醫平台」的作法，檢討是否建置社政警示機制，重新檢視現行法規。

高雄檢方調查，42歲的何建忠身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，負責自殺防治、兒少保護、家暴及性侵害個案的管理與處遇；去年6月起，他每日查詢數十至上百筆個案資料，鎖定少女後，利用網路搜尋找到少女的IG帳號，再透過LINE與她聯繫。

檢方指出，何建忠假扮尋找性交易對象，透過「零用錢需要嗎」、「想賺錢嗎」等訊息誘騙少女外出；被害人誤以為對方掌握其不雅照片，為避免影像外流而答應見面。去年6月30日傍晚，何建忠駕車將少女載至摩鐵，違反其意願對其性侵。

全案經檢方偵結後，依妨害性自主等罪嫌將何建忠羈押起訴，並具體求處10年6月徒刑；案件移審法院後，他再度遭羈押3個月，並於今年元旦獲准以20萬元交保。

蘇昭如今接受媒體聯訪時表示，社工督導對受輔導少女施以性侵，「是絕對不可以的行為，也必須受到最嚴厲的譴責」。她指出，將研議是否比照醫事人員制度，建立類似「狼醫平台」的社政通報與查詢系統，並強調都將會進一步重新檢討現行法規。

蘇昭如進一步說明，112年《社工師法》修法時，已納入對犯下特定罪行（如性侵）的社工人員，可廢止或不發給其執業執照的規定。未來是否能在現行法律架構下，建置更透明的警示平台，將再進一步檢視法規。她也再次強調，此類行為「絕對不可以，也必須受到最嚴厲的譴責」。

