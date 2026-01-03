績優督導變惡狼！性侵少女後竟去口試 論文寫「監護處分」超諷刺

社會中心／高雄報導

就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠（42歲），涉嫌濫用職權盜取一名16歲輕生少女個資並實施性侵，遭檢方求刑10年6月。諷刺的是，曾獲「社會安全網績優督導」肯定的他，在犯案後不到一個月，竟如常前往國立中正大學參加碩士論文口試，且題目正是探討「犯罪防治」與「監護處分」。

據起訴書指出，何建忠原為心衛中心分區最高主管，本應是守護家暴、兒虐及輕生防治個案的守門人。然而，他卻利用職務之便篩選資料，鎖定一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症的16歲少女。何男取得聯繫方式後，透過通訊軟體佯裝尋芳客，傳送「缺零用錢嗎？」、「高雄約會嗎？」等訊息，並利用少女擔憂隱私外流的恐懼心理，於2025年6月誘騙其外出並性侵得逞。

中正大學。（圖／資料照）

令人咋舌的是，何建忠在6月犯下惡行後，隨即於同年7月18日前往嘉義中正大學犯罪防治研究所參加碩士論文口試。其論文題目為《刑法中的保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究》，內容探討如何評估罪犯的處遇與再犯風險，現實中自己卻成為破壞社會安全網的加害人，兩相對照之下顯得格外荒謬。

案發後，少女不甘受辱報警，何建忠竟還要求在社會局任職的妻子，違規查詢偵辦進度試圖滅證。高雄地檢署偵結後，依強制性交及違反個資法等罪，對其合併求刑10年6月。何男在遭羈押3個月後，已於今年元旦獲准以20萬元交保。

