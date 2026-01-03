績優督導變惡魔！性侵少女 藍批高市府：螺絲掉滿地

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，因涉嫌利用職務之便登入精神照護查詢系統，鎖定一名曾因性影像外流而有自殺通報紀錄的16歲少女，偽裝成嫖客性侵得逞。（本報資料照）

高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠曾獲「強化社會安全網」績優督導殊榮，卻涉嫌利用職務之便性侵16歲輕生少女。對此，多位國民黨高市議員齊聲痛批，高市府螺絲掉滿地，必須徹查疏漏、補破網，而非以人員離職作為事件的最終交代。

何建忠透過內部系統鎖定1名輕生通報的16歲少女，誘騙外出後帶往汽車旅館性侵。高雄地檢署偵結後痛批何男將個案當成私慾獵物，依強制性交及違反個資法等罪起訴，具體求處有期徒刑10年6月。

事件更爆出「案外案」，何男在被害人報案後，竟透過任職於高市社會局家庭防治中心的妻子，洩漏案情及警方偵辦進度。對此，衛生局表示，何男為約聘人員，去年8月因違法行為遭記二大過解聘；社會局則說，何妻因利用職務洩漏報案進度也遭記二大過解聘，另對何男依違反兒少法重罰60萬元。

對此，國民黨高市議員白喬茵痛斥，心衛中心被偽裝正義的骯髒之手伸進去胡作非為，就連任職於社會局的何男妻子，在發現丈夫破壞體制、傷害個案時，沒有選擇阻止與揭發，而是選擇包庇與協助，「到底這對夫妻有什麼資格自詡是社會的助人者？簡直是道德失能的雙人組！」

白喬茵強調，「如果連求助市府的專業單位都會遇到惡魔，那這些需要心理支持、需要媒合資源讓自己更有力量渡過情緒難關的人，到底該何去何從？」呼籲市府應立即建立完整SOP，明確規範非個案直接承辦人員嚴禁查詢個案隱私與案件進度，系統應自動保留軌跡並主動觸發異常警示。

國民黨高市議員許采蓁痛批，「公務員夫妻這種『內神通外鬼』的行徑，是對列管個案的二次傷害，也是對公務體系社會信任的及大考驗。」本該是接住社會邊緣弱勢的社會安全網，竟然變成社會安全黑洞。

許采蓁質疑，何男更曾獲選為績優人員，這說明現行公務員表揚制度完全失準於法治素養的把關。她要求市府建立完善資訊控管機制，針對敏感個案系統應納入異常存取警示與軌跡追蹤，避免有心人士利用公務系統調取市民個資。

「丟臉！真的丟臉！」國民黨高市議員邱于軒指出，主管高雄市民心理健康的心衛中心，竟然接連爆發醜聞，執祕涉嫌知法玩法、誘騙性侵；呼籲市長陳其邁：社安網要補，應從「衛生局內部」補起。請拿出魄力整頓人事，別讓少數主管的惡行，毀掉整體市政的努力與專業形象。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

