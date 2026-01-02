「績優督導」何建忠性侵未成年少女被解聘 任職社會局妻也被免職

高市衛生局社區心衛中心苓雅分區執行秘書何建忠涉嫌性侵通報個案的少女，被衛生局解聘。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局心衛中心是防治自殺通報及個案關懷的社會安全網之一，卻發生苓雅分區執行秘書何建忠涉嫌性侵通報自殺的16歲少女，事後還透過任職社會局的妻子查詢性侵案偵辦進度，今(2日)被檢方依妨害性自主等罪起訴求處10年6月，高雄市衛生局回應，第一時間已將何建忠解聘。

高雄市衛生局指出，案發知悉第一時間，立即將何建忠解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

何建忠自2018年8月起以約聘人員身分到衛生局服務，擔任心衛中心苓雅分區執行秘書，負責推動促進自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案的管理與處遇服務，卻於去年6月起透過權限進入精神照護查詢系統取得個案的個資，透過社群及LINE聯繫1名曾因性影像外流被通報自殺的16歲少女，何偽裝成嫖客將人釣出，於去年6月30日開車載少女到摩鐵強暴，事後塞了3600元到少女的包包，少女因不堪受辱報警，何竟透過妻子任職社會局之便，查詢強暴案偵辦進度。

衛生局說明，得知何建忠涉案即主動嚴辦清查，已於去年8月9日召開考績會，依違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分，依違反該業務約聘人員管理規範規定，於去年8月11日終止契約並予解聘。

社會局亦表示，何建忠妻子洩密案已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局表示，案發後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

