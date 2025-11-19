績優警校園約跑9人 竟還拍片任人看！永和分局回應了

永和分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市永和警分局交通分隊一名羅姓警員，跟男同志在台北市的校園內約砲，不但自拍影片上傳供人瀏覽，台北市大安警分局接獲校方報案後，循線展開追查，赫然發現嫌犯竟是「自己人」，昨天（18日）將羅員拘提到案，經檢方複訊後，諭令10萬元交保；而永和分局也指出將予以1大過處分，並提列教育輔導加強考核，另追究相關人員考核監督不周之責。

據悉，97年特考班畢業的羅姓警員，現年43歲從警多年，偵辦案件曾多次獲獎，過去還曾榮獲「忠勤忠義楷模」，而他卻接連在網路上約了9名男同志，前往台北市某校園內發生性關係，還將過程拍下影片，上傳到社群平台「X」上，儘管影中人並未露臉，但被眼尖網友發現地點是在台北市某校園內。

台北市大安警分局接獲校方通報後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，昨天（18日）會同永和分局前往永和交通分隊，將羅員拘提到案，經複訊後認定他涉犯妨害風化罪嫌，諭令10萬元交保。

對此，永和分局指出，力配合地檢署調查，並將羅員核予一大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責

永和分局也說，針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

