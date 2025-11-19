績優警約砲9人還拍肉片貼社群 新北警：記一大過列輔導

記者莊淇鈞／新北報導

新北市1名曾因多次受表揚的忠勤忠義楷模永和羅姓績優男警，日前多次找同志在校園內約砲，還自拍影片留念，並上傳到《X》供人瀏覽，校方為免校譽受損報案求助，台北市大安警分局獲報展開調查，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官昨天（18日）晚間依妨害風化等罪嫌，諭令羅警10萬元交保。永和警分局對此表示，該警將記一大過處分及提列教育輔導加強考核，並追究相關人員考核監督不周之責。

據了解，羅警從警多年，偵辦案件曾多次獲獎，過去還曾榮獲「忠勤忠義楷模」，但他卻陸續透過網路，約了9名男同志，前往台北市某校園內發生性行為，還將過程拍下影片，並上傳到社群平台「X」上，儘管影中人並未露臉，但被眼尖網友發現地點是在台北市某校園內。

校方輾轉得知不甘校譽受損，立即向轄區大安警分局報案，警方獲報後報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，昨天（18日）會同永和警分局前往永和交通分隊，將羅警拘提到案，經複訊後認定他涉犯妨害風化罪嫌，諭令10萬元交保。

永和警分局對此表示，全力配合地檢署調查，並將羅員核予一大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責，針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

