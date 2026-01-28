績效最強主動ETF！00988A強彈3%創新高連續5日淨申購

台股示意圖。資料照



台股三萬兩千點大關強勢攻堅！主動統一全球創新（00988A）近期表現令人驚艷，不但是今年最強主動式海外ETF，今(28)日再強彈近3%，股價飆到11.66元掛牌來新高，漲幅居所有主動式ETF之冠，也因績效強勁，吸引資金大舉流入，已連續五天獲得淨申購。

美股昨日由光通訊、記憶體兩大族群領漲，其中，光通訊大廠Lumentum (LITE)狂飆11%。而記憶體龍頭廠美光宣布，未來十年將在新加坡投資約240億美元，以因應記憶體需求快速成長，利多消息激勵股價勁揚超5%，相關族群同步走高，SanDisk上漲超2%，威騰電子(WDC)也強升近5%。

上述個股全都是統一00988A的持股，第一大持股美光權重佔比高達7.9%；GOOGLE權重6.07%，掌握AI軟體與雲端應用紅利；Lumentum為第三大持股。組合中還有西門子能源（Siemens Energy），電力轉型題材不漏接，其餘如：輝達、博通等AI晶片領頭羊，形成強大的「算力軍火庫」。值得關注的是，00988A還將台積電與台達電納入前十大的核心持股，台美強勢飆股都全面掌握。

00988A精準選股，所以績效搶眼，截至昨日，00988A今年以來績效達到12.30%，今天再勁揚近3%，在主動式ETF排名第一。若從去年11/21低點9.31元起算，至今日盤中最高點11.66元，波段漲幅已超過25%。

