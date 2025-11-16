績效獎金發放不盡人意 聯合醫院營運出現問題
記者吳文欽／高雄報導
高雄市立聯合醫院今年業績每月平均收入較同期成長達百分之十，然績效獎金的發放卻不盡人意，加上院長屆齡退休，可能換人，引發全院員工疑慮，擔心衍生的經營問題面臨挑戰。
聯合醫院院長馬光遠上月卅一日發出「給全院員工的一封信」，信中表示，在大家努力付出之下，醫院的業績均在穩定中成長。今年一至九月每月平均收入較同期成長達百分之十，這些成長都是同仁努力付出所達的成果。他同時指出，然，九月份績效獎金的發放卻不盡人意。
聯醫不具名員工認為，醫院的業績穩定成長達百分之十，員工績效獎金的發放卻不盡人意，業績好，理應獎勵員工的付出，而發放績效獎金卻有問題，其中是否另有文章，令人不能確信而失望，顯然辜負全院員工的努力付出。
馬光遠係於二○二一年一月廿五日自高雄榮總健管中心主任兼心臟內科醫師接掌聯合醫院，迄今面臨屆齡退休。聯醫員工透露，院長可能換人的消息不脛而走，更有少數萬年級科主任任期屆滿不予更替，尸位素餐，有恃無恐，加深聯醫的隱憂，讓醫院經營面臨嚴峻考驗。
高雄市立聯合醫院為提升市民的醫療品質與體驗，去年一月一日起由高雄榮總醫院接手聯醫營運管理，推動醫療服務優化，聯醫所有員工全數留用，並由高榮總提供醫師人力支援，接管近兩年，近期因馬光遠給全院員工的一封信，意外衍生財務與人事等營運管理問題。
