績效輾壓大盤！科技股5年狂飆390% 他一次打包「台灣最強科技隊」
財經中心／師瑞德報導
在全球AI浪潮持續升溫下，科技股再度成為資金聚焦熱點，台積電2奈米製程產能傳出擴張進度超前，為台灣科技產業注入新動能。法人分析指出，台積電目前正積極布局2奈米先進製程，預估到2026年底，月產能將達8萬片，2027年底更可望達14萬片，屆時相關製程貢獻營收比重上看15%至20%。這波先進製程的高速發展，成為推升股價的重要引擎，根據統計，截至2025年12月1日止，台積電今年以來股價漲幅達31.16%。
連動受惠台積電漲勢的，還包括以科技產業為核心配置的ETF產品。以國泰台灣科技龍頭ETF（證券代號：00881）為例，截至11月28日為止，00881持有台積電比重高達40.82%，自今年初至今（12/1）漲幅達24.29%。該ETF精準掌握台灣科技產業升級與AI應用普及化的投資契機，成為投資人參與此波浪潮的有效工具。
00881不僅聚焦台積電，也網羅多檔「非輝達AI概念股」。國泰台灣科技龍頭ETF基金經理人蘇鼎宇指出，AI與雲端運算的加速發展，讓資金逐漸轉向第二波AI供應鏈的潛力股。其中包括聯發科正與Google合作下一代TPU AI伺服器晶片，預計至2027年ASIC業務將快速成長，推升整體營運表現。鴻海則受惠於AI伺服器市場崛起，囊括Google、亞馬遜、微軟等主要CSP雲端業者的訂單，成為此領域的主要贏家。
在AI相關應用持續擴張的情況下，供應鏈上游的電源管理也成為市場關注焦點。00881的第四大持股台達電，憑藉資料中心用電需求上升帶動產品價值成長，其子公司泰達電更於近期董事會決議通過斥資33億元擴建三座工廠，全力搶攻AI商機。台達電在電力基礎建設領域的戰略布局，也將隨之更加穩固。
蘇鼎宇進一步指出，科技股已成為推動台股走升的關鍵引擎。以市值前50大成分股為比較基準，截至11月28日止，台股整體市值前五十大個股的今年平均報酬為50.8%，近一年報酬為54.5%，近三年為210.2%，近五年達318.1%。然而，同樣以科技市值前50大個股來看，今年平均報酬則高達61.1%，近一年為68.9%，近三年為271.2%，近五年更飆升至390.7%。科技股長期報酬表現明顯優於整體市場。
根據國泰投信ETF研究團隊表示，00881追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，涵蓋半導體、網通、電動車與AI等產業龍頭企業，打造出具高度產業代表性的「科技台灣隊」。該ETF產品設計兼顧成長性與分散風險，適合想參與科技產業發展、但又不願承擔單一個股波動的投資人。
投資策略上，00881採用半年配息機制，近三次配息金額分別為0.55元、0.75元與1元，下一次除息金額預計將於12月底公告，市場已有不少投資人提前卡位，期盼再創亮眼配息紀錄。蘇鼎宇建議，投資人可採「定期定額」方式參與，在波動市場中分散成本、長線參與科技產業成長紅利，尤其面對台積電2奈米進展、AI應用爆發，00881的整體佈局將有助於掌握未來趨勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
