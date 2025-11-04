繁星及申請多學測英文 分發入學常採計國文

▲大學招生委員會聯合會今（4）日公布，「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」3入學管道的招生簡章內容開放查詢。（圖／測驗中心提供）

[NOWnews今日新聞] 大學招生委員會聯合會今（4）日公布，「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」3入學管道的招生簡章內容開放查詢。其中繁星推薦與申請入學兩管道，多數校系以學測英文作為檢定科目，各有963個校系、1,098個校系；而分發入學採計科目以學測國文使用率最高，有1,499個系組採計。

115學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」招生簡章內容今起，分別於大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/)與大學考試入學分發委員會網站（https://www.uac.edu.tw/)開放查詢；紙本簡章將在12月1日起公開發售。

115學年度「繁星推薦」招生計有64所大學校院、1,664個學系（組）參加，提供招生名額合計為15,554個；「申請入學」招生有64所大學院校、2,206個學系（組）參加，提供招生名額合計為50,450個。「申請入學、招生名額包含招收「師資培育」公費生30名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、招收「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生109名。

甄選會統計，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有963個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1,098個校系。使用

「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有35個校系，約占總系組數2.1%；申請入學計有27個校系，約占總系組數1.22%。此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（簡稱APCS）成績，「APCS組」計54個校系，「資安組」計41個校系。

考分會統計，今年招生系組中，使用高中英語聽力測驗作為檢定之系組共20個，使用學科能力測驗作為檢定之系組共210個，採計科目（含學科能力測驗、分科測驗及術科考試）組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共計1,499個系組採計，因分發入學規定各系組採計科目未報考者該系組不予分發，有意參加分發入學的考生務必至考分會網站校系分則查詢系統了解參採科目。

