繁星申請名額10年新低 備審不實不錄取

115學年大學繁星推薦、申請入學、分發入學招生簡章昨日公告，115學年繁星推薦及申請入學總計提供逾6.5萬個名額，紛紛創下近10年來新低。114學年頻傳備審資料造假，大學招生委員會提醒，考生務必依誠信原則提交資料，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書，並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置。

甄選會指出，115學年繁星推薦招生計有64所大學校院、1664個學系組參加，提供招生名額共1萬5554個，較今年減少135個；申請入學招生有64所大學院校、2206個學系組參加，提供招生名額合計5萬450個，較今年減少404個。

甄選會統計，115年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目以英文科最多，計有963個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，也是英文科最多，有1098個校系。使用大學入學考試中心高中英語聽力測驗作為檢定校系數，繁星推薦有35個校系，約占總系組數2.1％；申請入學有27個校系，約占總系組數1.22％。

考分會統計，115學年招生系組中，使用高中英語聽力測驗作為檢定系組共20個，使用學科能力測驗作為檢定系組共210個，採計科目含學科能力測驗、分科測驗及術科考試組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共計1499個系組採計，因分發入學規定各系組採計科目未報考者，該系組不予分發，有意參加分發入學考生務必至考分會網站校系分則查詢系統了解參採科目。

114學年度招生期間，發生部分考生因審查資料不實影響招生公平案例，大學招生委員會聯合會執行祕書王泓仁提醒，各招生規定已明確規範，自報名起，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者並函送司法單位。