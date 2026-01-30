繁榮地方！台76線彰化新水交流道新增聯絡道動工興建

繁榮地方！台76線彰化「新水交流道」增闢聯絡道，終於動工興建，盼振興產業。（圖：李河錫攝）

配合東西向快速公路台76線「漢寶草屯線」西段延伸工程，彰化縣政府積極向中央爭取經費，將耗費5億7千多萬元闢建「台76線新水交流道聯絡道」工程；今天(30日)舉行動土典禮，預計在117年2月底前完工，為彰化東西聯結，帶來更便利的交通動線，協助振興產業、繁榮經濟。（李河錫報導）

彰化縣埔鹽、福興與秀水等鄉鎮，不僅是「蔬菜故鄉」、更是全台生產「糯米」的原鄉，產量豐盛的「農產品」，長期卻苦無「便利交通」來便捷輸運；彰化縣政府有鑑於振興地方經濟的需求，積極向交通部爭取「台76線新水交流道聯絡道」建設工程，在中央與地方攜手努力下，終於在30日隆重舉行動土開工典禮。

縣長王惠美強調，這項工程西起彰39線「大新路」，往東行經台76線新水交流道匝道、彰41線好金路，終點為新生路，總長度為1,361公尺，寬約16公尺，在設計上考量道路行車安全與用路人使用需求，採快慢車分流規劃；在117年竣工通車後，將有效分擔台76線埔鹽交流道，進入埔鹽的車流，減輕台19線、146線及彰36線交通負荷，整體強化地方交通機能，完善埔鹽等鄉鎮周邊路網，將可帶動區域發展與地方繁榮。

振興區域經濟！台76線彰化「新水交流道」增闢聯絡道，今日(30日)動工興建、繁榮地方。（圖：李河錫攝）

交通部政務次長陳彥伯則表示，這項工程是中央與地方攜手合作的典範，台76線延伸線與新水交流道聯絡道的開闢，將可解決在地鄉親無法直接聯通快速道路的困擾，除了感謝王惠美縣長率領的縣府團隊，多年來積極推動地方建設，也承諾中央將持續投入超過105億經費，全面改善彰化交通，促進整體經濟發展。