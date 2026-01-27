繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

中國一家全球最大美洲家蠊養殖場日前推出馬年限定「雙馬尾咖啡」蟑螂醬拿鐵及四百次蟑螂脆脆咖啡。圖／翻攝自封面新聞

蟑螂咖啡你敢喝嗎？中國四川省西昌市一家全球最大美洲家蠊養殖場日前推出馬年限定「雙馬尾咖啡」，包括蟑螂醬拿鐵及四百次蟑螂脆脆咖啡，原料皆以剛蛻皮的美洲家蠊（Periplaneta americana）為主；然而將蟑螂作為飲品相當衝擊，不過竟有醫學發現，其萃取物有助於傷口癒合，實際飲用口感也曝光。

根據《封面新聞》報導，中國四川省西昌市全球最大美洲家蠊養殖中心日前推出限定「雙馬尾」咖啡，其中第1款為「蟑螂醬拿鐵」，首先將剛蛻皮的美洲家蠊搗成醬做為基底，再倒入咖啡混合，雖然口味與一般拿鐵無太大差別，但品嚐過程仍能感受新鮮肉感，口感與椰果粒相似。

第2款「四百次蟑螂脆脆咖啡」，則是先將烘乾的美洲家蠊搗碎，倒入咖啡液混和，最後再於上方以蟑螂碎點綴，其中蟑螂碎吃起來被形容如寵物食用「凍乾」的味道，口感則與威化餅乾相似，同時帶有「跳跳糖」奇妙快感。

封面新聞記者實測雙馬尾咖啡，形容蟑螂醬中喝得到蟑螂飽滿肉體，有跳跳糖口感。圖／翻攝自封面新聞

報導指出，雖然將蟑螂加入飲品看似衝突，不過有醫學發現，美洲蟑螂萃取物對於燒傷、潰瘍等創傷癒合有顯著效果，又美洲家蠊一生可以經歷7、8次蛻皮，具備極高自我修復能力，為中藥材添加元素之一。

去年11月中國一家博物館販售昆蟲咖啡，業者稱1天可賣出十幾杯，客群則以年輕族群為主。圖／翻攝自微博

然而蟑螂咖啡並非首次出現，去年11月中國一家以爬蟲類為主題的博物館也將可食用昆蟲融入咖啡飲品販售，其中蟑螂咖啡一杯定價人民幣45元（約新台幣196元），味道焦香帶有一絲微酸，大麥蟲咖啡則帶有焦香味，萬聖節限定之螞蟻咖啡口感偏酸，豬籠草特調則接近普通飲料口感；當時業者指出，1天大約能賣出十幾杯，消費客群則以好奇心強的年輕族群為主，特殊飲品搭配引發話題。



