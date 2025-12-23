「繁花盛開計畫」書寫花蓮復原與重生城市篇章

花蓮縣政府為回應0403地震後花蓮所面臨的復原挑戰與城市轉型契機，於114年度推動「繁花盛開計畫」，以城市形象重建為核心，整合視覺設計、公共場域、內容敘事與國際傳播，逐步建構屬於花蓮的復甦語言與共同記憶，將災後復原不僅視為工程修補，更提升為一場關於地方精神、生活節奏與未來想像的重塑工程。

「繁花盛開」的核心概念，源自花蓮最具代表性的自然元素──鵝卵石，鵝卵石既是花蓮山海地景的日常存在（見圖），也象徵0403地震後土地裂痕與重生的可能，縣府以此發展城市形象識別系統（CIS）與代表性角色「小石花 IP」，寓意在傷痕之中孕育新生命，呈現花蓮面對挑戰時所展現的柔韌、穩定與希望，此一視覺系統不以單一活動為限，而是作為花蓮長期城市形象建構的基礎工具，建立可被延伸、被記住、被認同的城市符號。

在實際執行上，花蓮縣政府以「讓民眾在生活中看見、在城市裡感受」為原則，將繁花盛開的視覺語言導入花蓮火車站、地下通道、觀光處入口等重要公共節點，陸續設置主題視覺牆面、立體裝置與打卡場景，使城市空間成為傳遞復甦訊息的媒介，相關設置不僅提升公共空間品質，也成為旅客駐足、拍照與分享的城市亮點，同時讓在地居民在日常通行之中，感受到城市逐步前行的正向氛圍，累積屬於花蓮的共同認同。

為拉近計畫與民眾之間的距離，縣府同步規劃多項「繁花盛開」主題周邊物件，包括棉布袋、收納袋、T 恤、防曬外套、漁夫帽、紙袋與吊飾等，並於各式活動、宣傳場合及社區交流中實際使用。這些物件不只是宣傳品，而是將城市理念轉化為可被使用、被帶走的生活物件，讓「繁花盛開」從視覺符號延伸為民眾日常中的情感連結，強化對城市復甦歷程的參與感。

在內容與影像層面，「動態行銷影片」以短片與形象影片呈現花蓮的自然風貌與文化節奏，透過視覺敘事讓觀眾走入花蓮的日常與風景，感受城市的動態魅力，「內容採集專題」則專注於地方創作者、在地職人、文化脈絡與人文故事，以深度採訪與紀錄方式，展現花蓮豐富的創作能量，讓旅客能更立體地理解這座城市。

「國際觀光形象影片」特別邀請日本導演以國際視角詮釋花蓮的山海景觀、文化深度與日常樣貌，並製作正片、精華版及社群短影音，推出中、英、日、韓、西五語版本，同步於官方網站與社群平台上架，讓花蓮的復甦故事被世界理解、被國際看見。

在具體成果上，「繁花盛開計畫」透過系統性的國際媒體溝通與內容輸出，成功引發多家國際媒體關注與報導，讓花蓮在災後復原與轉型階段，以「韌性、生活感與山海魅力」的城市形象再次進入國際視野，同時「小石花 IP」榮獲 025 Taiwan Design BEST 100「年度設計」肯定，顯示花蓮以設計作為城市治理工具的策略，已獲得專業設計界與產業界的高度認同，成為地方政府導入設計思維進行城市溝通的重要示範。

此外，「小石花 IP」亦獲得在地業者與相關產業的主動響應，包含觀光旅宿、活動場域與地方推廣空間等，透過實際導入於空間佈置、活動視覺與宣傳物件中，展現公私協力推動城市品牌的具體成果，讓「繁花盛開」不僅是政府推動的形象計畫，更成為產業與社區願意共同參與、共同延伸的城市語言。

花蓮縣政府表示，「繁花盛開計畫」不只是單一年度行銷成果的展現，而是一套以設計與內容作為治理工具的城市形象工程，未來將持續深化既有視覺系統與敘事脈絡，累積更多地方故事與產業合作，並逐步擴大國際溝通與城市交流，讓花蓮在山海之間穩健前行，在韌性中持續綻放屬於自己的光彩。

觀光處長余明勳表示，繁花盛開計畫的核心，不只是把花蓮行銷出去，而是讓花蓮在經歷地震之後，重新被看見、被理解，也被自己人重新認同。復甦不是一瞬間完成的事情，而是一個需要時間累積的過程。透過設計、影像與內容的長期累積，為花蓮建立一套穩定且具延展性的城市溝通方式，讓不論是居民、返鄉者或外地旅客，都能在不同時間點、以不同方式，感受到花蓮正在往前走。

未來持續以「生活感」與「地方韌性」作為核心價值，讓觀光不只是人潮的聚集，而是帶動地方產業、文化與社群的正向循環，繁花盛開不只是今年的一個計畫名稱，而是成為花蓮長期發展過程中，一個能不斷被使用、被延伸的共同語言，陪伴花蓮在山海之間，穩健前行、持續綻放。

而繁花的綻放，從來不是一人之功，匯聚政府、產業、社區與民眾攜手同行、百人共創所累積的成果，這份來自土地的力量，將持續成為花蓮復原與韌性中前行，在穩定中綻放長遠的城市價值。更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ )