「繁花盛開」計畫內容採集最終章 看見花蓮人持續為土地努力的力量

花蓮縣政府推動的「繁花計畫」持續進行中，以紀錄地方故事與在地創生力為核心，透過深度採訪與影像紀錄，帶領更多人看見花蓮各角落正在發生的改變，該專題內容迎來最終章，從移居生活、工藝教育到部落日常，本次三篇內容採集不只是故事，更呈現了在花蓮土地上那些仍默默努力的人，如何用自己的方式守護家鄉、創造可能。

觀光處長余明勳表示，花蓮的美，不只在於山海，而在人們的努力與真誠，在這片土地上，仍有許多人默默為家鄉付出；而花蓮，正在悄悄變得更好。「繁花計畫」以「讓在地事物被看見」為初衷，花蓮縣政府期盼透過專題採訪，讓外界理解花蓮不僅有山海風景，更有人們為生活、為土地所展現的韌性與創造力，每個故事，都是一朵正在盛開的花，串成花蓮群像的立體樣貌。

廣告 廣告

第一篇故事以「移居實驗事」創辦人鄭崴文（大熊）為主角，六年前，因活動企劃工作來到玉里，意外發現這座小鎮的獨特魅力深厚的文化、人群的多樣性、以及令人心安的自然節奏，他選擇留下，打造一套協助人們重新設計生活的方式：「60天短居實驗」，參與者在兩個月內學習與土地共處、梳理內在狀態，重新理解「生活」的意義。從園藝、手作到深度對話，大熊提供的不是觀光，而是一段重新認識自己的旅程。他相信：「移居不是逃離，而是一場練習；而玉里，是許多人能被接住、重新出發的第二個家。」在這裡，人們找回生活的彈性，也找回安放自己的方法。

第二篇故事來到玉里松浦的「木想傢」，一個從教室走向世界的木工工坊，創辦人王嘉納老師曾任教玉東國中，帶著學生從手作中找回自信與方向，然而他深知若沒有在地產業，孩子終究只能離鄉，於是他毅然離開學校，成立「社團法人臺灣木想傢人才培育協會」，帶著孩子從工坊走入真實產業（見圖）。從構圖、榫接到打磨，木想傢以師徒制傳承工藝，作品屢獲國際肯定從 iF 設計獎到多項展覽舞台，都留下孩子們的身影，對老師而言木工不只是技術，而是一種生活態度，對時間的尊重、對作品的愛、對家鄉的責任，他想打造的不只是家具，而是一條能讓青年留在家鄉的實際道路從工作機會、專業培訓到未來規劃，讓夢想在偏鄉生根發芽。

第三篇故事，則是從一位東京青年的視角出發，松本里央因太太來到花蓮重光，從陌生語言與文化開始，逐漸學會與部落、與自然、與日常相處的方式。

他在太魯閣族聚落中看見不同於城市的生活節奏人與人總在互相照應，自然與生活緊密連結，他在泥妲咖啡園學起種植與烘焙，如今已能獨當一面，也經營自己的咖啡預約空間，原本在東京每天被擠進電車，如今他在山谷裡修枝、除草、陪孩子在溪邊玩水，他體會到：「五光十色的消費並不等於幸福，反而是認真踏實為生活而做，更容易滿足。」

三篇故事，一個共同的核心，在花蓮有一群人正用自己的方式耕耘土地、陪伴下一代、創造新的生活可能。有的人設計生活、陪人找回節奏；有的人用木頭築夢、為青年打造未來；有的人從遠方而來，把這裡當成生命真正的起點，歡迎大家透過「繁花盛開」計畫官網中的內容採集專欄，發現更多在地故事，讓花蓮的生命力持續綻放。更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ )