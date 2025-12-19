「繁花盛開 We Bloom!」躍上國際舞台 向世界傳遞花蓮的韌性與新想像

花蓮縣政府推動之年度觀光品牌「繁花盛開 We Bloom!」，成功登上多個國家與地區之主流媒體平台！相關報導除刊載於日本具高度影響力的《朝日新聞Asahi Shimbun》外，亦同步於法新社、美聯社等亞洲、北美、歐洲及亞太市場之近二00家新聞與專業媒體露出，並以日文、英文及多語言版本發布，展現花蓮以品牌策略進行國際溝通的具體成果（見圖）。

本次國際曝光透過多語言新聞內容與跨市場傳播機制，涵蓋日本、英語系國家及其他重要國際旅遊市場，使「We Bloom! 繁花盛開」所欲傳達的城市精神得以被不同文化背景的讀者理解與接收。國際媒體報導中，花蓮不再僅以自然景觀作為唯一識別，而是被描繪為一座結合山海風景、文化厚度、生活節奏與創意能量的城市，成功翻轉外界對花蓮的單一想像。

相關報導內容指出，「繁花盛開 We Bloom!」象徵花蓮在歷經重大挑戰後，仍持續前行並重新綻放的生命力。透過清楚的品牌主軸、具辨識度的視覺系統與整合式敘事手法，花蓮展現其作為國際旅遊目的地的多元面向，亦讓國際市場看見台灣東部城市在觀光轉型與城市行銷上的新嘗試。

觀光處長余明勳表示，此次多國、多語言的國際媒體露出，不僅提升花蓮在海外市場的能見度與品牌一致性，也顯示地方政府能以長期品牌視角，與國際媒體進行有效溝通，「We Bloom! 繁花盛開」所強調的並非短期宣傳效益，而是透過持續輸出一致訊息，逐步累積花蓮在國際旅遊版圖中的辨識度與信任度。

花蓮縣政府未來將持續深化國際行銷布局，透過與海外媒體、國際旅遊產業及文化平台的合作，串聯地方節慶、文化活動與特色產業，讓花蓮的故事能被更多國際旅客聽見、理解並親身體驗，期盼藉由「We Bloom! 繁花盛開」的國際擴散，讓世界不只是看見花蓮的風景，更能理解花蓮的生活方式與城市精神。

更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) 查詢。