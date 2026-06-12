繃帶包發黑斷肢！韓回收場員工拆開嚇瘋 警疑死者為失聯學生

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南韓仁川松島洞資源回收場10日驚傳駭人碎屍案，一名員工在處理回收物時，赫然發現一個包裹著繃帶、發黑的人體下肢殘肢。（示意圖／pixabay）

南韓仁川一處資源回收場10日下午驚傳驚悚碎屍案！一名員工在分類輸送帶上的回收物時，發現一個用繃帶層層包裹、甚至已經發黑的可疑物體，原本以為是一般垃圾，不料拆開後竟赫然看見一截「人體下肢」，嚇得當場瘋狂報警。當地警方確認該斷肢為人體組織，從腳掌大小初步研判死者極可能是年幼學生或女性。目前警方已成立專案小組，並緊急向當地各級學校大清查失聯學生。

根據南韓媒體《韓聯社》（Yonhap News Agency）報導，這起恐怖事件發生在仁川延壽區松島洞的生活資源回收中心。10日下午1時50分左右，一名男員工在處理輸送帶上的回收物時，注意到這個形狀怪異的繃帶包裹。他受訪時餘悸猶存表示，當時以為只是普通垃圾就隨手拿下來，沒想到層層拆開繃帶後，裡面包的居然是人體膝蓋以下的部位，而且已經乾枯發黑。

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仁川延壽警察署接獲報案後不敢大意，火速封鎖現場。經初步DNA分析，確認該物體確實為人體組織，不過警方搜遍各處，都沒找到身體的其他部位。警方透露，這截殘肢從膝蓋到腳後跟長約40公分，腳掌大小僅21到22公分。由於尺寸相當迷你，警方高度懷疑死者是年幼的孩童、學生或身形嬌小的女性。不過警方也補充，遺體被截肢後可能會因為乾燥、脫水而收縮變小，因此實際年齡仍有待確認。

這批垃圾的確切來源仍不詳，已知是從仁川中區及延壽區的住宅與商家收集而來。南韓警方已正式成立專案小組，並將斷肢委託國立科學搜查研究院（NFS）進行緊急解剖與精密鑑定，同時調閱周邊所有監視器。為了盡快揪出兇手並確認死者身分，警方已向仁川地區的所有學校發出緊急公文，全面清查是否有長期缺席或徹底失聯的學生。

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