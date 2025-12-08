織事集開展 圖文述說老故事

「織事集」以「共感．織事記憶」為主題，邀請民眾一起走進跨越半世紀的織事日常。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

六０年代的台南，是台灣紡織與成衣產業最耀眼城市之一。邁入第四年的「織事集」，今年以「共感．織事記憶」為主題，首度向民眾徵求與紡織相關的生活故事並展出多位台南在地織品創作者作品，即日起於烏邦圖書店環河店展出，邀請民眾走進這場溫柔的紡織旅程，用雙眼閱讀、用心感受，細細品味屬於台南的織事日常記憶。

織事集總召集人江玉婷表示，台灣早期紡織工廠與家庭代工，形塑許多人生命中重要回憶；無論是換拉鍊、補鈕扣，或為特殊日子訂製的一件新衣，看似平凡的日常，都蘊含深刻的愛與連結。台南從紡紗、織布到印染整燙、布料批發，再到家家戶戶縫紉機聲不斷的家庭代工，織就了這座城市獨特的紡織文化與日常風景。半世紀以來，台南的紡織產業仍持續進化，從布料開發到精緻織品創作，方寸布料間，承載無數人的生活與情感。

此次也徵求圖文，每段文字、每張照片述說老故事，再現台灣早期家庭代工與社區產業樣貌，一台縫紉機，或許只是補上鈕釦，卻牽起家庭情感，也有人寫上母親的手編毛衣，帶來一生深情以及當年在紡織廠當女工的歲月故事。

多位台南在地織品創作者也展出作品，有草頭黃、玉帛美學、Hiu創意手工繡花鞋、錦源興、仁美商標等，各佳展現不同創作理念和技法，將傳統織品工藝融入現代設計，展現職人精神也織物的無限大可能性，並透過展覽，盡現紡織產業與工藝文化在台南土地上持續脈動的生命力。展期至明年二月二日。