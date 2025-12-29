織出一段纖維與色的共舞 陳景林染魂織夢個展獲好評

【記者張嘉誠／綜合報導】

陳景林是一位以纖維編織及天然染色技藝聞名的藝術創作家，臺灣師大美術系西畫組畢業的他，畢業後在婁經緯教授的啟蒙與指導下，進入了染織創作的領域，陳景林老師表示，台灣的小型染布工房在1920至1930年逐漸沒落，天然染色技術也就此漸漸消失，有感於對天然染色技藝的興趣與疼惜，他與太太馬毓秀二人從1985年起便開始開始探索研究，爾後於1989年至1999年間，更逐步透過田野調查的過程中，慢慢重建起天然染色的知識與技能。

然而，早期的復原工作缺乏政府資源支持，進展較緩慢，主要仍多依靠工藝家的個人實踐推動。在無數次嘗試下，陳景林老師不僅掌握了傳統染織技法，更大膽創新，從他早期的織錦畫、浮雕及立雕纖維藝術作品中，便能明顯感受到其出神如化的編織技藝與飽滿靈動的藝術能量。在其藝術生涯中持續探索與創新，為臺灣工藝注入全新的視野與能量。

19世紀末，化學染料的發明對傳統天然染色產生了巨大的衝擊，台灣的小型染布工房在1920至1930年間迅速沒落，致天然染色技術完全消失。1980年代，少數工藝家開始致力於這項技藝的復原，從零開始進行田野調查和技術探索，其中，陳景林老師夫婦倆算是首批從事研究的先驅，二人從1985年開始探索研究，1989年至1999年間，再透過少數民族文化的田野調查，逐漸重建起天然染色的知識與技能。

陳景林老師的創作不僅反映了對傳統技藝的精湛掌握，更體現出他對自然與文化的深刻思考與表達。陳老師以天然染色作為一種傳統工藝，透過這門工藝承載豐富的文化與知識內涵，隨著現代化學染料的普及，反而更加凸顯天然的重要，在他與夫人數十年來累積的教學與經驗傳承下，後貧窮天然染色逐漸復興，並在國際間獲得了重要地位。

肩負傳承與創新的陳景林，2024獲頒國家工藝成就獎，其所倡議的工藝「漫活SLOHAS 是樂活事」核心理念，帶出簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）及永續（Sustainability）等價值，為此，受工藝中心邀請於114年12月2日至115年5月3日在臺北當代工藝設計分館以染魂織夢為題，舉辦個人展案，將其教學與創作多年的作品揭露在民眾面前，讓民眾一窺陳景林的纖美世界。

該展覽共分成包括：織-解構纖維造形語彙、染-找尋臺灣本色、創-開創染纈入畫新風、拓－開展生活美學、匯－引領工藝時尚、心－臺灣母親河等6個區塊，每個區塊的特色皆不同，此次展覽呈現陳景林的生命歷程，更由工藝的視角切入，希望啟發大眾同行，思考自我修練以及永續生活的態度，追求歲月靜好的幸福生活。