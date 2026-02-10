織田裕二戲齡40年 日版《水滸傳》「規格外」 驚嘆：前所未見

《北方謙三 水滸傳》織田裕二在劇中揮毫寫下「替天行道」四個大字。（圖／Hami Video提供）





年度史詩鉅作《北方謙三 水滸傳》改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司，以電影規格還原北宋末年的壯闊戰火。該劇不僅製作規模被日媒譽為「規格外（超越一般規模）」，更讓織田裕二感嘆：「這是我演戲40年來，從未見過的壯麗規模。」

《北方謙三 水滸傳》織田裕二（右）與反町隆史兩大天王夢幻共演，領軍梁山英雄。（圖／Hami Video提供）

《北方謙三 水滸傳》織田裕二（右）與反町隆史兩大天王夢幻共演，領軍梁山英雄。（圖／Hami Video提供）

織田裕二特別強調，他所飾演的「宋江」並非傳統英雄，而是一個充滿人性弱點、甚至會「小碎步走路」的平凡基層官員，「他不是像反町隆史飾演的晁蓋那樣擁有壓倒性的武力，也不是智慧過人的軍師。他只是個會煩惱、會示弱，卻始終守護同伴的人。」正是這種「平凡人的偉大」，讓他決定在劇中揮毫寫下「替天行道」四個大字，賭上性命挑戰命運。

廣告 廣告

《北方謙三 水滸傳》龜梨和也（前排右）飾演武藝高強卻背負悲劇命運的林冲。（圖／Hami Video提供）

《北方謙三 水滸傳》龜梨和也（前排右）飾演武藝高強卻背負悲劇命運的林冲。（圖／Hami Video提供）

除了織田裕二，反町隆史飾演擁有壓倒性領導力的「晁蓋」，他與織田裕二睽違多年的再度共演，展現了「文與武」的極致火花；而龜梨和也則挑戰武藝超群、卻背負悲劇命運的傳奇戰士「林冲」，他在劇中燃燒生命般的武打戲份，已讓廣大影迷期待值破表，這群被社會遺棄的英雄，將在動盪的亂世中，守護最後的尊嚴。

《北方謙三 水滸傳》松雪泰子飾演神秘女性「馬桂」。（圖／Hami Video提供）

《北方謙三 水滸傳》松雪泰子飾演神秘女性「馬桂」。（圖／Hami Video提供）

在一群熱血硬漢中，女性演員的加入也為這部作品注入溫暖色調，日本電影金像獎影后松雪泰子飾演神秘女性「馬桂」，她表示：「馬桂是一位帶著沉重身世、卻始終帶著堅定信念活下去的女性。雖然這是一個男人鬥爭的世界，但我希望女性觀眾也能感受到她們如何在困境中支撐彼此、守護所愛。」

《北方謙三 水滸傳》波瑠（左）和滿島真之介（右）飾演夫妻。（圖／Hami Video提供）

《北方謙三 水滸傳》波瑠（左）和滿島真之介（右）飾演夫妻。（圖／Hami Video提供）

今年新婚的波瑠則飾演「楊志」（滿島真之介飾演）身邊充滿慈愛的伴侶「濟仁美」，波瑠透露，在充滿肅殺氣氛的戰場場景中，她負責展現那份「能夠回歸的歸屬感」，「我希望透過這個角色，讓觀眾看到在動盪的亂世裡，依然存在著最純粹、最柔軟的情感連結。」值得一提的是，《北方謙三 水滸傳》由知名歌手 MISIA 親自創作並演唱主題曲〈夜を渡る鳥〉（暫譯：渡夜之鳥）更添史詩哀愁感。《北方謙三 水滸傳》於15日起在 Hami Video 全台獨家首播。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

●Busker Busker元老成員驟逝！表弟證實噩耗 享年38歲

