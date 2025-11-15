「織」心「築」夢 嘉縣婦女創新方案期末成果發表

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣社會局今15日攜手嘉義縣原住民多元永續發展協會辦理「嘉義縣鄒出燦爛的一頁計畫」成果發表，計畫著重於婦女的生活力、軟實力、經濟力，透過發表會展現女性朋友的創意及自我蛻變過程。

嘉義縣「鄒」出燦爛的一頁計畫自112年開始執行，以傳統鄒族編織技術為基礎，課程中協助鄒族婦女提升自我意識，學會知能及技能，並結合地方經濟團隊、實體設攤販售及異業結合，陪伴婦女實踐微型經濟模式。

廣告 廣告

成果發表會現場展示婦女學習過程及各項成果，學員也分享培力期間自我蛻變歷程，期望透過彼此的互動交流，一起看見原住民婦女如何從社會、家庭、就業及創業走出自己的路。

社會局長張翠瑤表示，調查資料顯示逾6成婦女已婚或同居，其中高達8成婦女為家庭主要照顧者，工作型態以基層服務、銷售、農林漁牧及技藝勞力型工作為主，時常伴隨工時與收入不穩的現象。

透過衛生福利部、嘉義縣政府及在地團體的合作，創造非典型就業創業多元模式，為原民婦女找到經濟保障與就業機會的策略。

嘉義縣原住民多元永續發展協會表示，此計畫執行第3年，今年度已辦理25場課程（技術類在職訓練、商品展售、團體凝聚與表達、自我覺察）、2梯次女性與地方經濟團隊交流及11場工作團隊工作坊，針對婦女需求和議題進行討論，陪伴婦女提升能力，開創微型經濟。

圖說：嘉義縣社會局今15日攜手嘉義縣原住民多元永續發展協會辦理「嘉義縣鄒出燦爛的一頁計畫」成果發表，計畫著重於婦女的生活力、軟實力、經濟力，透過發表會展現女性朋友的創意及自我蛻變過程。（記者吳瑞興翻攝）