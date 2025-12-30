繞台軍演影響逾10萬旅客 日專家批北京「雙標」失去國際信任

桃機飛機航班、航班資訊示意圖。李政龍攝



中共解放軍昨（12/29）起舉行繞台軍演，劃設臨時危險區並禁止航空器進入，對國內外旅客造成影響。日本專家指出，國際民航組織明訂軍演須至少提前7天通報，中國此舉顯然違反國際規範，恐將面臨國際孤立的風險。

解放軍東部戰區昨日上午突然宣布，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合軍演，同時公布具體實施演習的海空域，要求船機今日（12／30）上午8時至18時勿進入演習區域。中國民航單位則發布飛航公告（NOTAM），在台海周邊劃設7處臨時危險區，明言禁止航空器進入。

我民航局指出，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

對此，日本經濟學家門倉貴史表示，中國若僅在軍演前一天才通知航線受影響，將導致台灣與各國間的航班接連發生突發性停飛與延誤，使航空及物流時程充滿不確定性，進而對附近國家的經濟活動造成巨大衝擊。

門倉貴史指出，為避免上述風險，國際民航組織（ICAO）明訂軍演須至少提前7天通報，中國此舉顯然違反國際規範。他痛批，不僅如此，中國在海洋權益等領域亦屢屢偏離國際協議與規範，採取「雙重標準」行事。

門倉貴史強調，中國屢屢違反國際法，正逐漸失去國際社會的信任，北京在貿易、投資、人員交流等各種經濟活動領域，恐將面臨國際孤立的風險。

我交通部統計，今日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線受影響航班金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

