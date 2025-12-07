繞境結束！粉紅超跑抵達最後一站 上萬信徒搶鑽轎底

超多信徒搶鑽轎底。（圖／東森新聞）





白沙屯媽祖今（7日）持續在高雄展開遶境行程，適逢岡山壽天宮創建313周年，今年是白沙屯拱天宮媽祖首度抵達岡山，今日行程嚴重延誤1.5小時左右，目前已回到最後一站岡山壽天宮。

今日活動原預計於中午12時許抵達岡山壽天宮，但因沿線信徒紛紛希望可以鑽轎底、行程延誤超過1.5小時，粉紅超跑在下午才抵達壽天宮，許多外地信眾不惜久候，只為一睹鑾轎與參與祈福儀式。下午四尊媽祖正式會合，現場湧入大量香燈腳守在一旁，只為見到媽祖風采。

粉紅超跑回到最後一站壽天宮，即將在廟前廣場進行最後一批鑽轎底與賜福，並與岡山壽天宮、旗山天后宮及五甲龍成宮齊聚，完成最後一次的「四媽合體」。

